L’armée israélienne mène une opération à l’ouest de la ligne jaune, près de Nuseirat et Bureij. Trois blocs sont visés par un ordre de départ et une portion de Salah al-Din est fermée.

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Des forces israéliennes ont avancé mercredi 18 novembre dans le centre de la bande de Gaza, à l’ouest de la « ligne jaune », près des camps de Nuseirat et de Bureij. L’armée affirme viser des infrastructures du Hamas. L’opération s’accompagne d’ordres de départ adressés aux habitants et de la fermeture d’une portion de la route Salah al-Din, un axe majeur entre le nord et le sud du territoire.

Trois secteurs désignés par le COGAT

Le COGAT, organisme militaire israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a désigné les blocs 660, 661 et 666 comme zone d’opération. Dans son avis en arabe, il a demandé aux habitants de s’en éloigner jusqu’à l’annonce officielle de la fin de l’intervention. Aucune date de réouverture de la route n’a été communiquée dans cet avis.

Des témoins ont décrit l’avancée de chars sur l’axe Salah al-Din. Des familles ont quitté les secteurs concernés, notamment au nord de Nuseirat. La fermeture annoncée ne concerne pas toute la route, mais les tronçons situés dans les blocs désignés. Elle ajoute une restriction de circulation au déplacement des habitants.

Une intervention à l’ouest de la ligne de déploiement

Un porte-parole militaire israélien a confirmé une opération contre des infrastructures qu’il attribue au Hamas, à l’ouest de la ligne jaune. L’armée la présente comme une action destinée à supprimer une menace contre ses forces. La nature exacte de ces installations et l’étendue des destructions n’étaient pas établies indépendamment.

Cette ligne correspond aux positions de déploiement liées au cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025. La progression annoncée se déroule au-delà des secteurs où les forces israéliennes sont maintenues. Elle intervient alors que la trêve n’a pas mis fin aux frappes et aux restrictions de déplacement dans l’enclave.

Des habitants déplacés malgré la trêve

Le Hamas a dénoncé l’incursion et les évacuations imposées au nord-est de Nuseirat comme une violation du cessez-le-feu. De son côté, le COGAT assure prendre des mesures pour limiter les risques pour les civils. L’ordre de quitter les lieux ne précise toutefois pas, dans les éléments rendus publics, la durée pendant laquelle les familles resteront éloignées de leurs logements.

Les informations disponibles ne permettent pas encore de dresser un bilan humain consolidé propre à cette opération. Les victimes signalées ailleurs dans la bande de Gaza mercredi relèvent d’incidents distincts et ne peuvent être additionnées comme un bilan de l’avancée près de Nuseirat.

Illustration d’archives : Jabaliya, le 31 mai 2024, et non Nuseirat le 18 novembre 2026. © Hussein Jaber / UNRWA, photographie non modifiée, CC BY-SA 3.0 IGO.

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