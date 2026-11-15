Bahreïn annonce de nouvelles interceptions

Bahreïn affirme avoir intercepté plusieurs attaques aériennes iraniennes dimanche 15 novembre. Le commandement militaire assure que les engins ont été détruits avant leurs cibles, sans préciser leur nombre ni fournir de bilan. Les Gardiens de la révolution revendiquent séparément six drones visant un radar américain à Al-Riffa. Ce nouvel épisode doit être distingué du démenti du CENTCOM concernant le 13 novembre. Les trajectoires, les moyens d’interception et les dommages éventuels restent sans confirmation indépendante dans les documents consultés.

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De nouvelles interceptions à Bahreïn ont été annoncées ce dimanche 15 novembre 2026. Le commandement de la Force de défense du royaume affirme avoir détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes avant qu’elles n’atteignent leurs cibles. Cette déclaration intervient après une revendication des Gardiens de la révolution concernant un radar américain à Al-Riffa.

Le texte bahreïnien attribue les attaques à l’Iran et assure que les unités militaires restent au plus haut niveau de préparation. Il ne précise ni le nombre d’engins, ni leur type, ni l’heure des opérations. Les interceptions annoncées ne disposent pas d’une confirmation indépendante dans les documents consultés.

De nouvelles interceptions à Bahreïn le 15 novembre

La déclaration du commandement a été relayée dimanche à 11 h 55 aux Émirats arabes unis, soit 10 h 55 à Bahreïn et 9 h 55 à Beyrouth. Cet horaire correspond à sa diffusion par une agence officielle régionale. Il ne permet pas de fixer l’heure des attaques ou des interceptions.

Le commandement affirme que les projectiles ont été détruits avant leurs objectifs. Le compte rendu consulté ne fournit toutefois aucun relevé de victimes ou de dommages. L’absence de bilan ne vaut pas confirmation qu’il n’y a eu ni blessé ni dégât.

L’Iran revendique six drones contre un radar

Plus tôt dimanche, les Gardiens de la révolution ont affirmé avoir visé, avec six drones, un site de défense radar américain sur la base d’Al-Riffa. Leur déclaration a été rapportée par la télévision publique iranienne et reprise par une agence internationale. Le compte rendu ne donne pas de détail établissant des dommages au radar.

Les deux annonces doivent rester distinctes. Le nombre de six appartient à la revendication iranienne. Bahreïn parle de plusieurs attaques aériennes sans publier de chiffre. Il serait donc inexact d’en déduire que ses forces ont confirmé avoir abattu exactement six drones.

Le ministère bahreïnien de l’Intérieur avait diffusé auparavant plusieurs avertissements concernant une menace potentielle. Il avait demandé aux habitants de chercher un abri, sans détailler la nature de cette menace. Ces alertes appartiennent à la chronologie de dimanche ; elles ne suffisent pas à établir leur état actuel.

Le démenti américain du 13 novembre concerne un autre épisode

Vendredi 13 novembre, les Gardiens avaient déjà revendiqué la destruction d’un radar d’alerte avancée américain à Bahreïn. Ils présentaient cette action comme une riposte à une attaque contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans le sud de l’Iran.

Le CENTCOM avait contesté cette destruction. Le commandement américain affirmait avoir abattu deux drones d’attaque iraniens dirigés vers le royaume, sans blessés ni dégâts. Ce bilan américain concernait l’épisode du vendredi. Il ne peut pas être appliqué aux attaques annoncées ce dimanche.

La nouvelle revendication iranienne nomme Al-Riffa et avance un nombre de drones. Le communiqué du 13 novembre ne précisait ni le nom du site, ni le modèle du radar, ni le moyen employé. Cette différence interdit de fusionner les deux récits ou de présenter le démenti antérieur comme une réponse américaine à l’annonce du 15 novembre.

Les documents disponibles ne précisent toujours pas les trajectoires des engins de dimanche, les moyens employés pour les intercepter ou les dommages éventuellement constatés. La publication de ces éléments permettrait de confronter les résultats annoncés par les parties.

Illustration : vue de Bahreïn, photographie d’archives issue de la banque Libnanews, crédit d’origine Pixabay. Date et emplacement exacts non établis. Cette image ne montre ni les attaques du 15 novembre ni une installation militaire touchée.

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