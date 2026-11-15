Le PIB libanais inclut-il l’économie informelle ?

Économie informelle et PIB ne sont pas deux ensembles totalement séparés au Liban. Les comptes de 2024 de l’Administration centrale de la statistique (CAS) incluent des ajustements pour des activités informelles ou difficiles à enregistrer. Leur ordre de grandeur atteint environ 30 % de la production enregistrée. La CAS précise cependant que le niveau de ces activités reste incertain. Cette indication corrige une idée répandue : ce qui échappe à une observation administrative directe n’est pas nécessairement absent de la richesse produite mesurée. Elle ne fournit pas pour autant une estimation exacte du poids de l’économie informelle. Le dénominateur cité, la « production enregistrée », doit être conservé tel quel.

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Économie informelle et PIB ne sont pas deux ensembles totalement séparés au Liban. Les comptes de 2024 de l’Administration centrale de la statistique (CAS) incluent des ajustements pour des activités informelles ou difficiles à enregistrer. Leur ordre de grandeur atteint environ 30 % de la production enregistrée. La CAS précise cependant que le niveau de ces activités reste incertain.

Cette indication corrige une idée répandue : ce qui échappe à une observation administrative directe n’est pas nécessairement absent de la richesse produite mesurée. Elle ne fournit pas pour autant une estimation exacte du poids de l’économie informelle. Le dénominateur cité, la « production enregistrée », doit être conservé tel quel.

Économie informelle et PIB : une correction déjà incluse

L’encadré consacré aux activités informelles et non enregistrées apparaît dans le rapport CAS sur les comptes nationaux de 2024. Il indique que certaines activités relèvent du secteur informel, tandis que d’autres sont difficiles à mesurer régulièrement, voire à mesurer tout court. Des ajustements figurent déjà dans les estimations officielles pour en couvrir la valeur.

Le PIB de 30,5 milliards de dollars publié pour 2024 ne correspond donc pas simplement à une somme de déclarations fiscales sans correction. Ajouter automatiquement 30 % à ce chiffre pour obtenir un supposé « vrai PIB » ferait courir un risque de double comptage. La correction mentionnée appartient déjà au dispositif de mesure.

La CAS ne présente pas ce repère comme le résultat d’un recensement complet des entreprises informelles. Elle le formule comme un ordre de grandeur. Le rapport ne donne pas, dans cet encadré, une ventilation par branche, région, taille d’entreprise ou moyen de paiement.

Pourquoi 30 % ne signifie pas 30 % du PIB

Une proportion dépend toujours de sa base. Trente unités ajoutées à cent unités enregistrées représentent 30 % de la base initiale. Elles représentent environ 23,1 % du total de 130 unités. Cet exemple purement arithmétique montre pourquoi un pourcentage de correction ne se lit pas comme une part du total corrigé.

Il ne permet pas de conclure que l’informel représente 23,1 % du PIB libanais. La formulation de la CAS porte sur la production enregistrée, et le PIB mesure une valeur ajoutée. Les consommations intermédiaires, les méthodes sectorielles et les autres ajustements empêchent de transformer cette illustration en estimation nationale.

Indication disponible Lecture correcte Conclusion non établie Correction d’environ 30 % de la production enregistrée Des activités difficiles à observer sont prises en compte L’informel représente exactement 30 % du PIB Ajustements déjà inclus dans les comptes Le PIB officiel dépasse la seule mesure directement enregistrée Il faut ajouter encore 30 % au PIB publié Niveau reconnu comme incertain Une marge d’estimation subsiste Un recensement exhaustif a établi ce montant

Le cash n’est pas une définition statistique de l’informel

Une entreprise déclarée peut accepter des paiements en espèces. Un paiement bancaire ne prouve pas, à lui seul, que toute l’activité ou tous les emplois concernés sont déclarés. Le moyen de règlement et le statut économique d’une activité répondent à des questions différentes.

La dollarisation ne fournit pas davantage une frontière fiable. Une vente payée en dollars peut être enregistrée, tandis qu’une activité en livres peut échapper aux fichiers administratifs. L’encadré CAS ne mesure donc ni le volume des billets en circulation, ni la part des transactions effectuées hors des banques.

Il ne renseigne pas non plus sur la légalité d’une entreprise particulière. Informalité, absence d’enregistrement, paiement en espèces et activité criminelle ne sont pas des synonymes. Les regrouper sous un seul chiffre ferait disparaître des distinctions essentielles pour comprendre les données.

L’emploi informel est encore un autre indicateur

Une proportion d’emplois informels mesure des personnes ou des postes selon des critères liés à l’emploi. Une part de production mesure une valeur économique. Les emplois n’ont pas tous la même productivité ni le même temps de travail. On ne peut donc pas remplacer un ratio de production par un ratio d’emplois.

De même, le nombre d’entreprises non enregistrées ne permet pas de connaître directement leur contribution au PIB. De très nombreuses petites activités peuvent produire moins de valeur ajoutée qu’un petit nombre de grandes entreprises. Il faut connaître leur production et leurs consommations intermédiaires, pas seulement les compter.

Une limite qui appelle des données plus précises

La portée de l’encadré est claire : les comptes nationaux cherchent à inclure la production difficile à observer, tout en reconnaissant l’incertitude de son estimation. Il ne permet pas de déterminer comment cette part a évolué entre 2024 et 2026. Il ne permet pas davantage de chiffrer une recette fiscale récupérable.

Pour aller plus loin, il faudrait une décomposition des ajustements, leur méthode de mise à jour et des enquêtes récentes. Ces informations permettraient de mieux comprendre les activités concernées sans transformer un correctif statistique approximatif en mesure exhaustive de l’économie cachée.

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