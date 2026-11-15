Diagnostic médical : ce que mesure l’IA de Microsoft

Microsoft annonce de bons scores sur dossiers médicaux. Le protocole, les données sélectionnées et l’absence de résultats cliniques limitent leur portée.

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Microsoft a présenté, le 22 octobre 2026, de nouveaux résultats pour son système de diagnostic MAI-DxO. Sur des cas médicaux complexes, l’entreprise annonce 83 % de réponses correctes, contre 36 % pour des médecins disposant de ressources documentaires. Ces scores proviennent d’un exercice sur dossiers, pas d’un essai démontrant une amélioration des soins chez des patients.

Une enquête médicale étape par étape

Le dispositif ne reçoit pas immédiatement tous les éléments du dossier. Il part d’une courte description, demande des informations ou des examens, puis révise ses hypothèses. Plusieurs rôles virtuels confrontent les diagnostics possibles et discutent l’utilité des investigations.

Le travail publié le 22 octobre repose notamment sur 304 cas complexes issus de publications médicales. Microsoft rapporte également 80 % de diagnostics corrects sur un ensemble de cas provenant des urgences, contre 47 % pour les médecins participant à la comparaison. Ces deux ensembles ne mesurent pas exactement la même difficulté clinique.

Des dossiers sélectionnés, pas tous les patients des urgences

La documentation publique du jeu MIMIC-IV-Ext-SDBench décrit 488 dossiers de patients hospitalisés après leur passage aux urgences. Parmi eux, 325 servent aux évaluations publiées ; les 163 autres sont réservés au développement. Un sous-ensemble de 71 cas a été relu par des cliniciens, qui ont corrigé treize diagnostics de référence.

Cette sélection retient des situations avec une plainte identifiable et un diagnostic final. Elle ne représente donc pas l’ensemble des personnes arrivant aux urgences. Les admissions directes en réanimation sont notamment exclues.

Autre limite : les échanges sont simulés par écrit. Lorsque le dossier ne contient pas une réponse, le système chargé de fournir les informations peut en produire une synthétique. Il ne s’agit alors pas d’une mesure effectivement observée chez le patient.

Le résultat clinique reste à démontrer

Les estimations de coût reposent sur des prix américains standardisés. Elles ne reproduisent ni les tarifs locaux, ni la disponibilité des examens, ni tous leurs délais. Le protocole évalue la justesse du diagnostic, mais pas la sécurité du traitement ou l’évolution ultérieure du malade.

Microsoft annonce une étude prospective avec le Beth Israel Deaconess Medical Center, à Boston, où les patients interagiront directement avec le système. Les évaluations seront comparées à celles de médecins indépendants. L’annonce décrit une prochaine étape, sans encore livrer les résultats de cette utilisation en situation réelle.

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