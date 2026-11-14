L’essentiel en 5 minutes : 15 novembre, minuit

Le point à minuit, heure de Beyrouth, au début du dimanche 15 novembre 2026. Joseph Aoun demande une continuité de la présence internationale au Sud-Liban, sans dispositif successeur adopté. À Gaza, les pluies aggravent la crise des abris et des soins. Zelensky rapporte une question américaine sur le Donbas et l’OTAN, pas un accord. En Hongrie, une saisie provoque des demandes de retrait politique. Au Liban, l’armée annonce 74 interpellations dans des dossiers distincts, sans condamnation.

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Au Liban, Joseph Aoun réclame une continuité de la présence internationale dans le Sud. À Gaza, les pluies aggravent la crise des abris et des soins. En Ukraine, Volodymyr Zelensky décrit une question américaine sur le Donbas et l’OTAN, sans accord conclu. En Hongrie, une saisie d’espèces provoque des demandes de retrait politique.

L’essentiel en 5 minutes, édition du dimanche 15 novembre 2026 à minuit, heure de Beyrouth. Ce point revient sur les faits et déclarations vérifiés samedi 14 novembre et sur les dernières données institutionnelles disponibles. Les dates des bilans restent précisées : une publication récente ne transforme pas un relevé antérieur en bilan du jour.

L’essentiel en 5 minutes : au Liban, empêcher un vide dans le Sud

Joseph Aoun a reçu samedi à Baabda Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies. Selon la présidence, il privilégie la poursuite de la mission de la FINUL et le renouvellement de son mandat. Il se dit également ouvert à une solution de remplacement sous l’égide de l’ONU si le dispositif actuel ne peut être maintenu.

Le président demande que la résolution 1701 demeure la référence des futurs arrangements internationaux dans le Sud. Amina Mohammed a, de son côté, insisté sur la nécessité d’éviter un vide qui affecterait les habitants et la stabilité. La rencontre n’a pas débouché sur l’annonce d’une nouvelle force ou d’un mandat adopté.

Aoun a aussi lié la question du monopole des armes par l’État aux services publics, à la reconstruction et aux conditions de vie. Il a évoqué la réhabilitation de trois zones partiellement endommagées, sans les nommer dans le communiqué ni annoncer de financement. L’enjeu concret demeure de permettre les retours et de renforcer la présence des institutions.

FINUL : une échéance opérationnelle, puis un retrait

Ces demandes libanaises ne modifient pas, à elles seules, le calendrier décidé par le Conseil de sécurité. La fin du mandat opérationnel est fixée au 31 décembre 2026. Le retrait doit ensuite commencer en janvier 2027. Il serait donc inexact de présenter le dernier jour de décembre comme la date du départ achevé de tous les Casques bleus.

Dans un point publié le 12 novembre, la porte-parole de la FINUL, Kandice Ardiel, décrit une situation toujours volatile. Elle rapporte des violations quotidiennes, principalement israéliennes, malgré la baisse des violences après l’accord-cadre de juin. Elle mentionne des positions militaires, des routes, des démolitions, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie du côté libanais de la Ligne bleue.

La force souligne aussi les obstacles au retour : logements, réseaux d’eau, électricité et routes endommagés. Reprendre l’école ou récolter les olives ne signifie donc pas retrouver des conditions de vie normales. Au moment de ce point onusien, aucun dispositif successeur n’était décidé ; la rencontre de samedi expose les demandes de Beyrouth, pas l’adoption d’un remplacement.

Gaza : les abris inondés rendent les soins plus difficiles

Le rapport humanitaire des Nations unies publié le 13 novembre décrit les conséquences des fortes pluies commencées le 6. Au 9 novembre, quelque 473 alertes signalaient que plus de 46 000 ménages pourraient avoir été touchés. Plus de 40 000 abris étaient signalés comme endommagés. Ces dommages restaient à confirmer : ce n’est pas un recensement définitif réalisé samedi.

Le risque dépasse la perte des tentes. Les eaux de pluie se mélangent aux eaux usées, les routes deviennent difficiles d’accès et des structures sanitaires sont endommagées. Les organisations humanitaires manquent de pompes, de matériel de drainage et d’équipements pour protéger les campements.

Le rapport cite également environ 90 lits pédiatriques opérationnels à Gaza et dans le nord du territoire, contre quelque 350 avant l’escalade, selon les autorités sanitaires. Il attribue les limites de la réponse aux restrictions israéliennes et au manque de financement. L’urgence porte simultanément sur l’hébergement, l’assainissement, les médicaments et la possibilité d’atteindre les services de santé.

Ukraine : Zelensky veut des garanties avant toute consultation

Volodymyr Zelensky affirme que des négociateurs américains ont demandé si l’Ukraine accepterait de retirer ses forces du Donbas en échange d’une entrée dans l’OTAN. Ses propos ont été tenus vendredi devant des journalistes et publiés samedi. Ils décrivent une question exploratoire, pas une offre finalisée ni un accord accepté par Kyiv.

Le président ukrainien maintient son refus de céder le territoire. Il envisage une consultation populaire seulement face à un ensemble concret : garanties de sécurité, financement d’une armée suffisamment forte et ressources pour reconstruire. Aucun calendrier de référendum n’accompagne ces déclarations.

Une éventuelle adhésion à l’OTAN ne dépendrait pas de Washington seul. Elle requiert l’accord des alliés. L’annonce de Zelensky ne prouve donc ni leur consentement ni celui de Moscou. Un retrait militaire et la reconnaissance juridique d’une annexion resteraient, en outre, deux décisions différentes.

Le prochain rendez-vous institutionnel annoncé est fixé au lundi 16 novembre. L’OTAN indique que Mark Rutte recevra à Bruxelles le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, et le premier ministre Serhii Koretskyi. Cet agenda ne préjuge pas du résultat des échanges et aucune intervention devant la presse n’est prévue.

Hongrie : la saisie dans l’affaire Seszták secoue le KDNP

L’Office national de recouvrement et de protection des avoirs a annoncé vendredi soir une saisie dans l’enquête visant l’ancien ministre Miklós Seszták. Les opérations des 12 et 13 novembre ont concerné Budapest et trois comtés. Elles ont permis de retrouver des espèces enterrées en forêt ou dissimulées dans des bâtiments et un coffre.

L’office détaille trois montants : 5 071 632 000 forints, 2 658 350 euros et 1 257 100 dollars. Il indique que les fonds ont été déposés au Trésor. La saisie est un acte d’enquête ; elle n’établit pas judiciairement la propriété de chaque somme.

Samedi, Bence Rétvári, chef du groupe parlementaire chrétien-démocrate KDNP, a demandé à Seszták de rendre son mandat. Son avocat conteste l’attribution des espèces à son client et rappelle que plusieurs suspects sont concernés. Un appel à la démission ne constitue ni un départ effectif du Parlement ni une condamnation.

Au Liban, 74 interpellations annoncées, des dossiers distincts

L’armée a annoncé samedi l’interpellation de 74 personnes dans plusieurs régions. Son communiqué réunit des affaires différentes : altercations, armes, stupéfiants, refus d’obtempérer et conditions d’entrée ou de séjour. Il ne donne pas la date de chaque arrestation.

Le bilan comprend 10 Libanais et 64 Syriens. Parmi ces derniers, 60 sont mentionnés pour entrée irrégulière et circulation sans documents légaux ; quatre autres figurent dans des dossiers de stupéfiants. Confondre ces catégories attribuerait à l’ensemble des personnes des accusations que le communiqué ne formule pas. L’enquête se poursuit sous la supervision de la justice, sans condamnation annoncée.

Couverture : Amina Mohammed à Washington le 18 avril 2024, photographie d’archives. Freddie Everett / Département d’État américain, domaine public. Cette image ne représente pas la rencontre du 14 novembre 2026 à Baabda.

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