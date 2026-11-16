Banque Audi annonce 64 millions de dollars récurrents

Banque Audi annonce environ 64 millions de dollars de bénéfice net récurrent sur les neuf premiers mois de 2026. Ses états consolidés non audités font apparaître une baisse du résultat part du groupe, des revenus et des charges d’exploitation. Au bilan, les dépôts de la clientèle et les fonds propres reculent par rapport à décembre 2025. La banque évoque une reprise sélective du crédit, sans annoncer dans cette publication de nouvelles modalités de remboursement des dépôts.

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Banque Audi annonce un bénéfice net récurrent d’environ 64 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2026. Ses états consolidés au 30 septembre, non audités, montrent toutefois un recul du résultat attribuable aux actionnaires du groupe. Celui-ci atteint 5 743,4 milliards de livres libanaises, contre 8 536 milliards sur la même période de 2025.

La banque présente séparément ces deux indicateurs dans sa communication financière. Le montant en dollars correspond au bénéfice qu’elle qualifie de récurrent. Le résultat part du groupe figure, lui, dans le compte de résultat consolidé en livres libanaises. Ces chiffres ne constituent pas une annonce de remboursement des dépôts.

Banque Audi : des revenus et des charges en baisse

Le produit d’exploitation total s’établit à 20 100 milliards de livres sur janvier-septembre 2026, contre 31 568,1 milliards un an auparavant. La marge nette d’intérêts recule à 11 121,1 milliards, contre 13 958,6 milliards. Les commissions nettes restent beaucoup plus proches de leur niveau précédent : 7 707,4 milliards, contre 7 745,1 milliards.

Les opérations financières présentent aussi de fortes différences entre les deux périodes. Les gains nets sur investissements financiers passent de 17 180,2 milliards de livres à 88,1 milliards. En sens inverse, le résultat des opérations de marché redevient positif, à 578,5 milliards, après une perte de 7 436,9 milliards.

La baisse des charges atténue celle des revenus. Les dépenses d’exploitation diminuent à 14 193,9 milliards de livres, contre 21 810,2 milliards. Les frais de personnel augmentent néanmoins à 8 024,2 milliards, contre 7 396 milliards. Le recul porte surtout sur les autres dépenses d’exploitation, ramenées à 5 301,7 milliards, contre 13 699,5 milliards.

Le bénéfice d’exploitation ressort ainsi à 6 722 milliards de livres, contre 9 458,5 milliards sur les neuf premiers mois de 2025. Après impôts, le bénéfice consolidé atteint 5 743,5 milliards, avant la prise en compte des intérêts minoritaires.

Un bilan moins élevé qu’à la fin de 2025

Pour le bilan, la comparaison porte sur le 31 décembre 2025, et non sur septembre 2025. Au 30 septembre 2026, les actifs consolidés atteignent 1 295 842 milliards de livres, contre 1 353 435,4 milliards à la clôture précédente.

Les dépôts de la clientèle passent de 1 152 576 milliards à 1 102 031,2 milliards de livres. Les fonds propres totaux diminuent également, de 103 700,4 milliards à 100 112,2 milliards. L’encours net des prêts et avances à la clientèle reste proche de son niveau de décembre : 101 090,8 milliards, contre 101 870,6 milliards.

Une reprise du crédit annoncée comme sélective

Banque Audi indique poursuivre l’octroi de nouveaux financements de manière prudente et sélective, avec des critères de crédit stricts. Elle dit aussi continuer le développement de sa plateforme neo. Ces orientations déclarées ne donnent pas, dans cette publication, le volume des nouveaux prêts accordés pendant la période.

La banque inscrit sa gestion de la liquidité et des risques dans l’attente de la restructuration du secteur et du cadre de traitement des dépôts. Sa publication ne permet donc pas de déduire du bénéfice annoncé une disponibilité accrue des fonds pour chaque déposant.

Les tableaux portent explicitement la mention « non audités ». Banque Audi précise qu’ils répondent aux obligations de publication réglementaire et doivent être lus avec ses états financiers complets. Elle renvoie notamment à son rapport annuel 2025 et aux informations qui l’accompagnent.

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