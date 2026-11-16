Services privés : les prix masquent le recul de 2024

Les services privés au Liban illustrent le contraste entre prix et activité dans les comptes de 2024. La branche qui regroupe les services personnels, l’éducation privée et la santé privée affiche une hausse de 59,0 % de sa valeur ajoutée en livres courantes. Pourtant, son activité recule de 12,3 % en volume. Un déflateur en hausse de 81,4 % explique ce contraste. Ces résultats viennent des comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS). Ils concernent une branche agrégée, et non chaque école, hôpital ou profession. Les taux ne peuvent donc pas être attribués séparément à la santé privée et à l’enseignement privé. Le tableau ne fournit pas la ventilation nécessaire.

11

Lire l'article Stop

Les services privés au Liban illustrent le contraste entre prix et activité dans les comptes de 2024. La branche qui regroupe les services personnels, l’éducation privée et la santé privée affiche une hausse de 59,0 % de sa valeur ajoutée en livres courantes. Pourtant, son activité recule de 12,3 % en volume. Un déflateur en hausse de 81,4 % explique ce contraste.

Ces résultats viennent des comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS). Ils concernent une branche agrégée, et non chaque école, hôpital ou profession. Les taux ne peuvent donc pas être attribués séparément à la santé privée et à l’enseignement privé. Le tableau ne fournit pas la ventilation nécessaire.

Services privés au Liban : prix et volumes divergent

La valeur ajoutée courante de l’ensemble passe de 260 893 milliards de livres en 2023 à 414 887 milliards en 2024. La progression atteint 153 994 milliards de livres, soit 59,0 %. Une lecture limitée à ces montants ferait apparaître une forte expansion.

La CAS présente également la valeur de 2024 aux prix de 2023 : 228 718 milliards de livres. Ce montant est inférieur à celui de 2023. Le recul réel atteint 12,33 %, arrondi à 12,3 %. Il mesure l’évolution de l’activité après correction des prix.

Le déflateur est obtenu en comparant les 414 887 milliards courants aux 228 718 milliards évalués aux prix de l’année précédente. Il ressort en hausse de 81,4 %. Les trois résultats sont cohérents : une augmentation très forte des prix peut porter la valeur nominale à la hausse malgré une baisse de la production.

Branche des services personnels, de la santé et de l’éducation privés Résultat 2024 Valeur ajoutée aux prix courants 414 887 milliards de LL Valeur ajoutée aux prix de 2023 228 718 milliards de LL Variation nominale sur un an +59,0 % Variation du déflateur +81,4 % Variation en volume −12,3 %

Les taux détaillés sont recalculés à partir des valeurs publiées. La CAS présente les variations sectorielles arrondies à +81 % pour les prix et −12 % pour le volume. Ces arrondis expliquent les légères différences avec une multiplication réalisée uniquement à partir des taux entiers.

Le déflateur n’est pas une facture-type

Un déflateur est un indicateur implicite de prix. Il résulte de la comparaison entre une valeur courante et une estimation en volume. Il ne mesure pas directement le tarif d’une consultation, d’une opération ou d’une année scolaire dans un établissement donné.

L’indice des prix à la consommation répond à une autre logique. Il suit un panier de dépenses des ménages. Le déflateur de valeur ajoutée porte sur la production de la branche, après déduction des consommations intermédiaires. Les périmètres et les procédures de calcul diffèrent.

Une hausse de 81,4 % ne signifie donc pas que toutes les factures hospitalières ou scolaires ont augmenté de ce taux. Elle ne permet pas non plus de calculer ce qu’un ménage précis a payé en plus. Il faudrait, pour cela, des tarifs détaillés, la structure de ses dépenses et les modalités de prise en charge.

Une branche composite, avec des services très différents

La catégorie CAS inclut les services personnels aux côtés de la santé et de l’éducation privées. Elle couvre plusieurs sections de la nomenclature d’activité. La moyenne peut ainsi combiner des évolutions différentes selon les sous-ensembles, sans que le tableau permette de les isoler.

La production publique apparaît sur une autre ligne : administration, éducation et santé publiques. Cette branche affiche un recul en volume d’environ 1 % et une hausse du déflateur d’environ 115 % en 2024. Ces données ne permettent pas davantage de séparer les résultats de l’administration, de l’école publique et de l’hôpital public.

Il serait donc trompeur de comparer directement « la santé privée » et « la santé publique » avec ces deux lignes. Elles agrègent des activités différentes. La comparaison peut porter sur les ensembles statistiques tels qu’ils sont définis, mais pas sur un service isolé.

Le recul pèse sur la croissance nationale

La contribution de la branche privée à la variation du PIB atteint environ −1,4 point en 2024. Elle fait partie des principaux ensembles qui tirent l’activité vers le bas. Le chiffre ne représente pas la part des établissements fermés, ni un taux de perte d’emplois.

La perspective de longue période nuance également le diagnostic. Aux prix de référence de 2019, la valeur ajoutée atteint 9 977 milliards de livres en 2024, contre 10 317 milliards en 2019. Le niveau de 2024 représente environ 96,7 % de celui de 2019. Il succède à un niveau plus élevé en 2022, puis à un premier recul en 2023.

Cette série n’indique pas si la composition des services a changé. Elle ne dit pas combien de patients ont renoncé à des soins ni combien d’élèves ont changé d’établissement. Une activité agrégée proche de son niveau ancien peut recouvrir des différences importantes d’accès, de qualité et de répartition.

Mesurer l’accès demande d’autres observations

La baisse de volume justifie de rechercher des données complémentaires sur la fréquentation et les prestations. Elle ne prouve pas, à elle seule, une cause unique. Le rapport ne décompose pas les effets des prix, des interruptions d’activité, des déplacements de population ou des changements de demande sur cette branche.

Les comptes portent sur 2024. Ils ne permettent pas de décrire les tarifs ni les capacités d’accueil de novembre 2026. Pour passer de cette mesure nationale à la situation des familles, les prochaines données utiles seront les effectifs scolaires, l’activité hospitalière, les restes à charge et leur répartition entre ménages.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews