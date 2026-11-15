L’essentiel du 16 novembre 2026, minuit | Édition intégrale
L’essentiel du 16 novembre à minuit : Sud-Liban, saisie annoncée à Charawna, appel pour Gaza, Bahreïn et Yémen. Les faits du dimanche et l’agenda diplomatique de lundi, en édition intégrale. Les photographies documentaires sont des archives identifiées à l’écran.
https://libnanews.com/lessentiel-en-5-minutes-16-novembre-minuit/
L’essentiel du 16 novembre 2026, minuit | Édition intégrale
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