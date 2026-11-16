Revue du 16 novembre : Sud, énergie et barreau

La presse libanaise du 16 novembre examine la visite de Mike Waltz et les options pour l’après-FINUL. Les journaux opposent propositions et garanties encore attendues. Ils détaillent aussi les discussions énergétiques de Nawaf Salam à Doha, sans accord signé annoncé, et les résultats du barreau de Beyrouth. Les lectures politiques du scrutin sont distinguées des quatre élections effectives. À Damas, la coopération entre ministères de l’Intérieur figure également parmi les dossiers suivis, dont les suites concrètes restent à préciser.

18

Lire l'article Stop

À la une : le Sud attend des garanties

La revue de presse du 16 novembre 2026 place la visite de Mike Waltz au centre des attentes libanaises. Les journaux décrivent une séquence diplomatique dense, sans annoncer de solution arrêtée pour l’après-FINUL. Ils consacrent aussi leurs manchettes aux discussions énergétiques de Nawaf Salam au Qatar et aux résultats du barreau de Beyrouth.

Dans son édition du 16 novembre, An-Nahar rapproche les déplacements américain, saoudien et turc. Le quotidien ne les présente toutefois pas comme une mission commune. Il souligne que chaque visite suit son propre programme. Bilal Erdogan a achevé une tournée de trois jours. Yazid ben Farhan est arrivé samedi, tandis que Waltz a rejoint le Liban dimanche.

An-Nahar voit dans cette succession un regain d’attention envers Beyrouth, mais aussi une inquiétude concernant le Sud. Le journal annonce des entretiens avec les principaux responsables libanais et le commandant de l’armée. Il distingue ces rendez-vous des hypothèses concernant une future force internationale. La perspective d’un dispositif inspiré du Sinaï reste, dans ce récit, une piste de discussion.

Diplomatie : qui encadrerait la présence internationale ?

Nidaa al-Watan, dans son édition du 16 novembre, insiste sur les précisions que demanderait Beyrouth avant de répondre aux propositions américaines. Le journal évoque une structure mêlant personnels civils et militaires. Il ne publie pas d’accord signé. Les questions portent sur sa composition, ses pouvoirs, ses modalités d’intervention et ses rapports avec l’État et l’armée.

Le quotidien relève une différence majeure avec le précédent du Sinaï : l’Égypte et Israël ont conclu un traité de paix. Le Liban et Israël n’ont pas abouti à une telle issue. Cette distinction limite la portée d’une comparaison parfois résumée au seul format des observateurs.

Nidaa al-Watan rapporte également les propos d’un porte-parole du département d’État. Celui-ci lie les étapes du désarmement du Hezbollah à des mesures israéliennes correspondantes. Il s’agit de la position américaine rapportée par le journal, non du constat qu’un retrait ou un désarmement aurait déjà été réalisé.

Al-Joumhouria, dans son édition du 16 novembre reprise dans la compilation des éditoriaux, met plutôt l’accent sur les réserves libanaises. Une personnalité non nommée y affirme qu’aucun projet suffisamment précis n’a encore émergé sous mandat onusien. Le quotidien décrit un attachement à la résolution 1701 et à une présence placée sous l’égide des Nations unies. Ces éléments restent attribués aux interlocuteurs du journal.

La différence entre ces lectures concerne donc le degré d’avancement des options, davantage que l’existence du problème. Un projet évoqué par une source diplomatique ne vaut ni acceptation libanaise, ni mandat adopté par le Conseil de sécurité.

Économie : à Doha, une négociation et non une livraison

Dans son article mis en ligne le 15 novembre à 23 h 14 pour l’édition du lendemain, Ad-Diyar détaille les discussions électriques. Nawaf Salam et Joe Saddi se sont rendus dimanche à Doha. Leur entretien avec le premier ministre qatari porte sur plusieurs composantes : production électrique, approvisionnement en gaz et projets d’infrastructures.

Ad-Diyar mentionne notamment des centrales, une unité flottante de stockage et de regazéification, ainsi que des échanges passant par la Syrie. Le journal évoque la négociation d’un approvisionnement qatari en gaz naturel liquéfié sur vingt ans. Cette durée concerne le contrat envisagé, pas un engagement dont la signature serait acquise.

Le quotidien rapporte le progrès annoncé par Salam dans la préparation d’un accord entre gouvernements. Il oppose toutefois cette avancée politique au délai des équipements. Une source non nommée estime que les projets ne produiraient pas d’électricité avant au moins dix-huit mois. Cette estimation n’est pas un calendrier contractuel confirmé. Aucun prix, volume garanti ou date de mise en service ne peut en être déduit.

Politique locale : les alliances à l’épreuve du barreau

Les résultats de dimanche offrent un autre angle aux manchettes du 16 novembre. La sélection des titres publiée par Beirut 24 relève le contraste entre Ad-Diyar, qui souligne une surprise, et Al-Akhbar, qui insiste sur l’échec des candidats des Forces libanaises et des Kataëb. Ce vocabulaire relève de leur lecture politique du scrutin.

Les quatre élus cités dans les comptes rendus sont Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh, Maya Chehab et Wissam Eid. Il faut distinguer ce renouvellement partiel du conseil d’une élection à la fonction de bâtonnier. Le vote ne portait pas sur le remplacement d’Imad Martinos.

Le rappel du dispositif électoral éclaire le résultat. Avant le scrutin, Libnanews avait recensé quinze candidats pour quatre mandats de trois ans. Les Forces libanaises, les Kataëb et le courant du Futur appuyaient un même groupe : Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab et Elie Klimos. Deux membres de ce groupe figurent parmi les élus, tandis que les deux candidats directement soutenus par les Forces libanaises et les Kataëb ne l’emportent pas.

Présenter le résultat comme la défaite indifférenciée de toute la liste ferait donc disparaître cette nuance. Bou Tayeh, membre sortant soutenu par le Courant patriotique libre, retrouve un siège. Le scrutin concerne une institution professionnelle et ses propres équilibres ; il ne constitue pas une mesure nationale des intentions de vote.

Relations régionales : le dossier sécuritaire à Damas

La sélection de presse préparée pour Radio Liban et publiée le 16 novembre par Al Montasher accorde également une place à Ahmad Hajjar. Elle relève ses discussions à Damas avec son homologue syrien, Anas Khattab. Le compte rendu met en avant la coopération sécuritaire, les passages frontaliers et les détenus syriens au Liban.

Cette rencontre est distincte de la négociation énergétique menée à Doha. La juxtaposition des deux déplacements dans les journaux ne prouve pas un accord global entre ces capitales. Les modalités concrètes de coordination, comme les suites administratives ou judiciaires des dossiers évoqués, restent à établir par les autorités concernées.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews