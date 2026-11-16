La Banque mondiale prépare un cadre de partenariat de cinq ans avec le Liban. Après sa réunion avec Yassine Jaber, Anna Bjerde évoque une possible extension de LEAP et presse la réforme bancaire. Une visite dans le Sud est annoncée pour mardi, sans nouveau financement chiffré à ce stade précis.

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Le Groupe de la Banque mondiale prépare une nouvelle stratégie de coopération avec le Liban pour les cinq prochaines années. Anna Bjerde, sa directrice générale des opérations, l’a indiqué lundi 16 novembre à l’issue d’une réunion avec le ministre des Finances, Yassine Jaber. Elle a également évoqué un élargissement possible du projet d’aide d’urgence LEAP, tout en appelant à accélérer le traitement de la crise bancaire.

Le cadre de partenariat en préparation doit définir les domaines de coopération avec le gouvernement et le secteur privé. Selon Anna Bjerde, cette démarche de moyen terme doit se poursuivre parallèlement à la réponse aux besoins urgents de redressement et de reconstruction. Il ne s’agit donc pas d’un accord déjà finalisé ni de l’annonce d’une enveloppe nouvelle couvrant cinq années.

LEAP : une extension envisagée, pas encore un financement acquis

Sur la reconstruction, Anna Bjerde a évoqué la possibilité d’étendre LEAP, soit par ses financements, soit par son champ d’intervention, afin de répondre aux besoins des populations affectées par le conflit et la fragilité. Elle a associé cette perspective à la nécessité de veiller à la bonne exécution du projet.

Les déclarations faites après la réunion ne précisent ni montant supplémentaire ni calendrier d’approbation. La distinction est importante : envisager une extension ne signifie pas que des fonds additionnels ont été approuvés ou décaissés. La discussion porte à ce stade sur les possibilités d’élargir la réponse et sur les conditions de sa mise en œuvre.

Yassine Jaber a annoncé que la délégation se rendrait dans le Sud mardi 17 novembre, dans le cadre du suivi de la reconstruction et de LEAP. Ce déplacement est présenté comme une visite à venir, et non comme une mission déjà accomplie.

Remettre le crédit au service de l’activité

Anna Bjerde a insisté sur l’accélération du travail engagé pour traiter les conséquences de la crise bancaire et passer à une mise en œuvre sur des bases solides. Elle a relié cet objectif à l’accès des entreprises privées au crédit, indispensable, selon elle, au financement de l’activité économique et au soutien des secteurs public et privé.

La responsable a jugé encourageantes les réformes récentes, tout en mettant l’accent sur leur application effective. Son propos distingue ainsi les avancées saluées du travail restant à mener : l’existence d’un secteur bancaire solide demeure un objectif à atteindre, non un résultat présenté comme acquis.

Agriculture, énergie et liaisons régionales

Les priorités évoquées comprennent les investissements susceptibles de soutenir la croissance, l’emploi et la participation du secteur privé. Anna Bjerde a notamment cité l’agriculture, avec le projet GATE mis en œuvre à l’échelle nationale, ainsi que les programmes consacrés à l’énergie et aux infrastructures.

Concernant l’électricité, elle a souligné que l’investissement dans les réseaux de transport de l’énergie est aussi important que l’augmentation des capacités de production. Elle a également appelé à renforcer les connexions du Liban avec les pays voisins dans les domaines des transports, de l’énergie et du commerce. Une étude de la Banque mondiale sur ces possibilités et leur mise en œuvre doit être publiée prochainement, selon ses déclarations.

Le ministre des Finances a, pour sa part, souhaité un élargissement de la coopération et des possibilités de soutien financier. Il a rappelé les interventions couvrant notamment l’agriculture, la reconstruction dans le Sud, l’électricité, l’eau, la protection sociale à travers le programme Aman et la transformation numérique.

La réunion ouvre ainsi deux chantiers distincts : préparer les orientations du partenariat pour les cinq prochaines années et examiner les moyens d’adapter les projets aux besoins immédiats. Les montants, les décisions d’approbation et les modalités d’une éventuelle extension de LEAP restent à préciser.

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