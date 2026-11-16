Robert Pattinson incarnera James Bond dans le prochain film d’Amazon MGM Studios, réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Steven Knight. Annoncé le 16 novembre, ce choix ouvre la succession de Daniel Craig. Le studio confirme son équipe, mais ne dévoile pas encore le titre ni la date de sortie.

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Amazon MGM Studios a annoncé lundi 16 novembre le choix de Robert Pattinson pour incarner James Bond. Le Britannique succède à Daniel Craig dans un film réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Steven Knight.

Robert Pattinson sera le nouveau James Bond. L’annonce officielle d’Amazon MGM Studios, publiée lundi 16 novembre 2026, met fin à l’attente autour du successeur de Daniel Craig. Le studio confirme le choix de l’acteur britannique pour le prochain film consacré à l’agent 007, sans dévoiler dans ce communiqué son titre ni sa date de sortie.

Pattinson rejoint une équipe déjà constituée. Denis Villeneuve assurera la réalisation, sur un scénario de Steven Knight. Amy Pascal et David Heyman produiront le film, respectivement par l’intermédiaire de Pascal Pictures et de Heyday Films. Tanya Lapointe en sera la productrice exécutive.

Robert Pattinson, le choix confirmé pour James Bond

L’acteur a accueilli sa nomination comme un honneur majeur de sa carrière. Dans sa déclaration diffusée par le studio, il remercie l’équipe artistique et exprime son enthousiasme à l’idée de travailler sur le personnage. Denis Villeneuve salue de son côté un interprète capable d’apporter une énergie nouvelle à 007.

La confirmation distingue désormais le choix de Pattinson des nombreuses hypothèses de casting qui ont accompagné la préparation du film. Elle ne précise pas encore les autres membres de la distribution, les lieux de tournage ou le contenu de l’intrigue.

De Twilight à Batman, un parcours entre deux cinémas

Pattinson arrive dans la franchise avec une carrière partagée entre grandes productions et cinéma indépendant. Révélé à un large public par Harry Potter et la Coupe de feu, puis par la saga Twilight, il a ensuite tourné dans des œuvres aux registres très différents.

Good Time, des frères Safdie, et The Lighthouse, de Robert Eggers, figurent parmi ses rôles marquants. Il a également joué dans Tenet, de Christopher Nolan, avant de tenir le rôle principal de The Batman, réalisé par Matt Reeves. Son parcours récent comprend aussi Mickey 17, de Bong Joon-ho.

Le nouveau Bond réunira ainsi un acteur déjà habitué aux franchises mondiales et un réalisateur associé notamment à Arrival, Blade Runner 2049 et Dune. Steven Knight, chargé du scénario, est notamment le créateur de la série Peaky Blinders.

L’après-Daniel Craig sous la direction d’Amazon MGM

Daniel Craig avait achevé son parcours dans le rôle avec No Time to Die, sorti en 2021. Ce film constituait sa cinquième et dernière apparition en James Bond. L’arrivée de Pattinson ouvre donc un nouveau cycle, avec un interprète différent et une nouvelle équipe de production.

Cette transition intervient après un changement important dans la gouvernance de la franchise. En février 2025, Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson avaient annoncé la création d’une coentreprise destinée à détenir les droits de James Bond. L’opération a été finalisée le 24 mars 2025.

Les partenaires restent copropriétaires de la franchise, mais Amazon MGM en a obtenu le contrôle créatif. Amazon avait déjà acquis MGM en 2022 et détenait les droits de distribution des films Bond. Le changement de 2025 porte donc sur la conduite des futures productions, et pas seulement sur leur diffusion.

Le choix de l’interprète principal était une étape centrale de cette relance. Restent maintenant à annoncer le calendrier précis du film, son titre et les partenaires de jeu de Robert Pattinson.

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