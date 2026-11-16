Corée du Sud : la fraude à l’IA ébranle les examens

La Corée du Sud ouvre une procédure contre le premier du concours fiscal, soupçonné de fraude avec l’intelligence artificielle. Les autorités réexamineront plusieurs années de résultats et renforcent les contrôles avant l’examen universitaire du 19 novembre. Annulation et exclusion de cinq ans doivent encore suivre la procédure administrative prévue localement.

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La Corée du Sud engage une révision de la surveillance de ses examens après une affaire de fraude à l’intelligence artificielle touchant le concours des conseillers fiscaux. Lundi 16 novembre 2026, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé l’ouverture d’une procédure visant à annuler le résultat du candidat arrivé en tête de la 63e édition et à lui interdire de se représenter pendant cinq ans. La décision définitive doit intervenir après une audition administrative.

L’affaire dépasse désormais ce seul concours professionnel. Le ministère du Travail et l’organisme national chargé des qualifications, HRDK, prévoient de rechercher des signes de fraude dans les examens nationaux organisés cette année. À trois jours de l’épreuve d’entrée à l’université du 19 novembre, le gouvernement prépare aussi des mesures spécifiques contre l’usage de dispositifs connectés.

Une procédure administrative, distincte de l’enquête pénale

Le communiqué économique du 16 novembre précise que l’administration fiscale a envoyé une notification préalable au candidat concerné. L’audition prévue par la procédure administrative doit précéder la décision sur l’annulation de l’examen et l’exclusion temporaire.

Le ministère décrit un candidat ayant obtenu la meilleure note en détournant des technologies d’intelligence artificielle. Son document ne publie ni expertise du matériel utilisé ni démonstration technique du procédé. Il permet de confirmer la réponse administrative, mais pas de reconstituer chaque étape de la fraude.

Sur le plan pénal, HRDK doit engager une plainte pour entrave à l’activité et coopérer avec la police. Le groupe de travail prévoit également d’examiner les éléments de fait si d’autres signalements font apparaître des soupçons.

Les résultats des dernières années seront réexaminés

Le ministère de l’Économie et des Finances entend contrôler les résultats des candidats admis au concours fiscal au cours des trois à cinq dernières années. Le travail portera notamment sur la répartition des notes par personne et par matière. Les anomalies repérées pourront donner lieu à des vérifications approfondies.

Ce réexamen ne signifie pas que tous les résultats antérieurs sont suspects ou annulés. Il s’agit d’identifier les situations qui justifient une enquête, en croisant les profils de notes et les informations disponibles. Le communiqué n’annonce aucun nombre supplémentaire de fraudeurs déjà identifiés.

Le groupe de travail réunit le ministère, l’administration fiscale et HRDK. Leur répartition des tâches distingue les sanctions et l’évolution du concours, la coopération avec les enquêteurs et l’amélioration pratique de la surveillance. L’organisation professionnelle des conseillers fiscaux et des spécialistes privés doivent également être sollicités pour proposer des améliorations.

Des contrôles renforcés dès le prochain concours fiscal

Pour l’édition prévue en 2027, les autorités préparent un ensemble de mesures : vérification des nouveaux appareils électroniques et de communication, formation renforcée des surveillants, création d’un centre de signalement, extension de la vidéosurveillance et introduction de détecteurs radio. Le communiqué présente ces dispositifs comme des mesures à mettre en œuvre, non comme un équipement déjà généralisé dans les salles.

Le volet plus large annoncé par le ministère du Travail porte sur les examens nationaux de qualification organisés en 2026. Une réunion d’urgence, tenue le 15 novembre, a décidé d’utiliser les caractéristiques du cas découvert pour rechercher d’autres irrégularités. Un plan global de prévention doit être établi avant la fin de l’année.

Le rendez-vous universitaire du 19 novembre

La réunion interministérielle du 16 novembre a aussi examiné le concours d’entrée à l’université pour l’année universitaire 2027, prévu jeudi 19 novembre. La Première ministre Han Seong-sook a demandé une équipe interministérielle d’urgence, la remise de tous les appareils connectés à l’entrée des centres et un contrôle rigoureux de leur possession pendant les épreuves.

Elle a demandé d’étudier avec les organismes compétents la coupure du Wi-Fi public dans les centres pendant l’examen. Il ne s’agit donc pas encore d’une coupure générale confirmée. Les autorités veulent également maintenir les signalements et les investigations après les épreuves : la fin d’un examen ne doit pas empêcher la recherche d’une fraude découverte ultérieurement.

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