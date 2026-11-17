Le gouvernement français prévoit de relever le plafond du Livret A en février 2027, dans une fourchette de 25 000 à 30 000 euros. La limite actuelle reste fixée à 22 950 euros pour les versements des particuliers. Le taux de rémunération constitue une règle distincte : il s’établit à 1,70 % pour la période en cours. Le gouvernement annonce également une hausse en février, sans en préciser le niveau. Les intérêts capitalisés peuvent déjà porter le solde au-delà du plafond.

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Le Livret A doit voir son plafond relevé en février 2027, selon l’annonce du gouvernement français du 3 novembre. Le montant précis reste à arrêter entre 25 000 et 30 000 euros. Cette évolution ne se confond pas avec le taux de rémunération, actuellement fixé à 1,70 % par an. Une hausse du taux est également annoncée pour février, sans pourcentage communiqué.

Le plafond du Livret A reste à fixer

Sébastien Lecornu a chargé le ministre de l’Économie, Roland Lescure, de préparer le relèvement avec la Caisse des dépôts. Le plafond des versements des particuliers s’élève aujourd’hui à 22 950 euros, niveau fixé en 2013.

La fourchette annoncée ne constitue pas encore un nouveau plafond applicable. Elle indique l’orientation donnée pour février 2027. Les épargnants ne peuvent donc pas traiter 30 000 euros comme une limite déjà entrée en vigueur.

Un taux de 1,70 % pour la période en cours

L’arrêté du 28 juillet 2026 fixe le taux nominal annuel du Livret A à 1,70 % pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. Le livret de développement durable et solidaire bénéficie du même taux.

Le plafond détermine le montant que l’on peut déposer. Le taux sert à calculer la rémunération de l’argent placé. Modifier l’un ne fixe pas automatiquement l’autre. Le communiqué gouvernemental prévoit leur évolution au même moment, mais ne chiffre pas le futur rendement.

À titre d’illustration, 10 000 euros conservés une année entière à 1,70 % produisent 170 euros d’intérêts. Ce calcul suppose un capital et un taux inchangés pendant toute la période ; il ne prédit pas les intérêts qui seront versés en 2027.

Les intérêts peuvent dépasser le plafond

Le plafond actuel n’interdit pas au solde d’un Livret A de dépasser 22 950 euros grâce aux intérêts capitalisés. Ceux-ci continuent de s’ajouter. En revanche, lorsque le solde atteint ou dépasse la limite, de nouveaux versements ne sont plus possibles.

Les intérêts se calculent par quinzaines entières. Un dépôt effectué entre le 1er et le 15 commence à produire des intérêts le 16. Un versement réalisé à partir du 16 est pris en compte le premier jour du mois suivant.

Le Livret A reste personnel : une même personne ne peut pas en détenir plusieurs. Le calendrier annoncé pour février doit encore se traduire par la fixation du nouveau plafond et du taux applicable à la période suivante.

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