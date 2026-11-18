Amal et le Hezbollah rejettent les négociations directes avec Israël dans un communiqué conjoint. Ils soutiennent le rôle de l’armée et des institutions, demandent le retrait israélien et une accélération de la reconstruction. Le texte du 18 novembre ne comporte aucun engagement explicite ni calendrier sur le désarmement du Hezbollah.

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Amal et le Hezbollah ont réaffirmé, mercredi 18 novembre 2026, leur rejet d’un processus de négociation directe avec Israël, tout en soulignant le rôle de l’armée libanaise et des institutions sécuritaires. Dans un communiqué conjoint, les deux mouvements appellent le gouvernement à renforcer la présence de l’État dans les régions touchées par les attaques et à accélérer la reconstruction.

Le texte, reproduit intégralement par Al-Jadeed, a été publié après une rencontre entre Ali Daamouch, président du conseil exécutif du Hezbollah, et Moustapha Fouani, président de l’instance exécutive d’Amal. Ses sept points portent sur la souveraineté, le retrait israélien, l’unité nationale, les responsabilités du gouvernement, les institutions, la reconstruction et les relations extérieures.

Un soutien aux institutions, avec une limite diplomatique

Les deux formations présentent la protection du Liban comme une responsabilité commune qui doit primer sur les divergences politiques. Elles demandent de consolider la solidarité intérieure et de rejeter les initiatives susceptibles d’accentuer les divisions ou d’affaiblir la position nationale.

Leur soutien au rôle de l’armée et des services de sécurité s’accompagne d’une demande de présence accrue de l’État sur l’ensemble du territoire. Il ne signifie cependant pas une approbation de toutes les orientations gouvernementales. Le passage consacré au gouvernement exclut expressément un processus de négociation directe avec Israël.

Cette articulation constitue le point central du communiqué : les signataires sollicitent l’action de l’État pour défendre la souveraineté et répondre aux besoins de la population, tout en fixant une limite politique au moyen diplomatique employé. Le texte ne précise pas de mécanisme alternatif ni de calendrier de discussions.

Retour des habitants et reconstruction

Amal et le Hezbollah demandent l’arrêt des attaques israéliennes, le retrait des territoires libanais occupés et l’application de l’accord de cessez-le-feu ainsi que de la résolution 1701. Ils lient ces exigences au retour des habitants dans leurs localités.

Ils placent aussi les besoins des résidents et des déplacés parmi les responsabilités immédiates du gouvernement. La reconstruction, la réhabilitation des infrastructures et le rétablissement des services essentiels doivent, selon eux, mobiliser les ressources disponibles et les soutiens arabes et internationaux. Le communiqué ne comporte toutefois ni enveloppe financière nouvelle ni liste de projets approuvés.

Pas d’engagement annoncé sur le désarmement

Le soutien exprimé aux institutions ne s’accompagne pas, dans ces sept points, d’un engagement explicite à remettre les armes du Hezbollah à l’État. Aucun calendrier de désarmement n’y figure. Il serait donc inexact de présenter cette déclaration comme un accord sur ce dossier.

De même, l’appel à l’unité ne règle pas à lui seul les divergences sur les négociations avec Israël. Le communiqué rend publique une position commune d’Amal et du Hezbollah ; il ne constitue ni une décision du Conseil des ministres ni l’annonce d’un compromis conclu avec les autres forces politiques.

Illustration : Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives dont la date de prise de vue n’est pas établie. Elle ne représente pas la réunion des deux mouvements. Photo : François el Bacha / Libnanews.

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