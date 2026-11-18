L’armée israélienne revendique la destruction d’un ouvrage souterrain attribué au Hezbollah dans le secteur de Chebaa. Des tirs sont signalés à Mansouri et près de Beit Lif, tandis qu’Israël Katz menace d’élargir l’occupation.

7

Lire l'article Stop

L’armée israélienne a annoncé mercredi 18 novembre avoir détruit un ouvrage souterrain attribué au Hezbollah dans le secteur de Chebaa, qu’elle désigne dans son communiqué comme Har Dov. Des tirs d’artillerie ont parallèlement été signalés à Mansouri et aux abords de Beit Lif. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé d’étendre les territoires occupés en cas de nouvelle escalade.

Une opération annoncée par la brigade 810

Dans son communiqué daté du 18 novembre, l’armée israélienne indique que des soldats de la brigade 810, appuyés par l’unité de génie Yahalom, ont achevé l’opération au cours des vingt-quatre heures précédentes. Elle affirme avoir détruit un passage souterrain utilisé par le Hezbollah et y avoir trouvé plusieurs espaces de séjour et de commandement.

Selon l’armée, ces installations servaient à préparer des attaques contre des civils israéliens et ses militaires présents dans le secteur. L’appartenance et l’utilisation de l’ouvrage restent des affirmations israéliennes, sans confirmation indépendante. Le communiqué ne donne ni longueur du tunnel ni bilan humain. Il ne fournit pas non plus de coordonnées permettant de situer précisément l’installation par rapport au village de Chebaa.

Des tirs à Mansouri et près de Beit Lif

Des bombardements d’artillerie israéliens ont été rapportés mercredi matin sur Mansouri et les abords de Beit Lif, dans le Sud. Aucun bilan humain confirmé n’accompagnait ces premières informations. Ces tirs concernent une autre partie du Sud-Liban : ils ne constituent pas une confirmation sur le terrain de l’opération souterraine revendiquée dans le secteur de Chebaa.

Katz conditionne le retrait au désarmement

Israël Katz a réaffirmé mercredi que les forces israéliennes resteraient dans les zones qu’elles contrôlent au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Pour le Liban, il a lié tout retrait au désarmement du Hezbollah sur l’ensemble du territoire. Il n’a annoncé aucune échéance.

Le ministre a aussi déclaré qu’en cas d’escalade, l’armée pourrait occuper de nouveaux secteurs, évacuer leurs habitants et détruire les infrastructures qu’elle considère comme militaires, afin d’intégrer ces territoires à des zones de sécurité permanentes. Cette menace porte donc à la fois sur une extension de l’occupation et sur sa durée. Elle ne constitue pas l’annonce d’une nouvelle avancée territoriale déjà réalisée mercredi.

Illustration d’archives : la Ligne bleue à Ras Naqoura, fonds Libnanews publié en août 2019. Cette photographie ne représente ni Chebaa ni les tirs du 18 novembre 2026. © François el Bacha / Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews