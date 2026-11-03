Big Mac au Liban : ce que son prix révèle vraiment

Le Big Mac coûte 5,36 dollars au Liban dans les données de juillet 2026, davantage qu’en Jordanie, en Égypte ou dans plusieurs pays du Golfe. Il reste moins cher qu’aux États-Unis et que la moyenne de la zone euro. Cette comparaison ne suffit pourtant pas à mesurer son accessibilité. Revenus disponibles, coûts d’exploitation, concurrence et accès au financement éclairent une question plus large : pourquoi les prix restent-ils difficiles à supporter dans une économie fragilisée ? Analyse des chiffres et de leurs limites.

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Le prix du Big Mac au Liban dépasse celui de plusieurs voisins dans les données de juillet 2026. Il reste inférieur au niveau américain et à la moyenne de la zone euro. Ce contraste pose une question plus utile qu’un classement : pourquoi un prix internationalement ordinaire peut-il peser si lourd dans une économie appauvrie ?

Un hamburger ne résume pas une économie. Il offre cependant un point de comparaison concret, à condition de comparer le sandwich seul. Mélanger une formule avec boisson et frites, un tarif de livraison et un prix au comptoir produirait une démonstration trompeuse.

Big Mac au Liban : une comparaison datée de juillet 2026

La série originale du Big Mac Index retient 480 000 livres libanaises, soit 5,36 dollars, au 1er juillet 2026. Voici les valeurs de la même édition, converties avec ses propres taux de change. Ce ne sont pas des tarifs vérifiés au comptoir le 3 novembre.

Marché Prix local du sandwich Équivalent en dollars Liban 480 000 LBP 5,36 Jordanie 2,50 JOD 3,53 Égypte 145 EGP 2,87 Arabie saoudite 19 SAR 5,06 Émirats arabes unis 19 AED 5,17 États-Unis 6,22 USD 6,22 Zone euro 6,19 EUR 7,08

Calculés avant arrondi, les écarts placent le Liban environ 52 % au-dessus de la Jordanie et 87 % au-dessus de l’Égypte. Le supplément atteint 5,9 % face à l’Arabie saoudite et 3,6 % face aux Émirats. Le prix libanais reste inférieur de 13,8 % au prix américain et de 24,3 % à la moyenne de la zone euro. Cette dernière n’est pas un prix français.

Le véritable sujet est le revenu disponible

Ces chiffres ne prouvent donc pas que le Liban serait systématiquement plus cher que l’Europe. Ils ne permettent pas davantage de considérer le sandwich comme abordable pour les ménages libanais. Le prix en dollars et l’effort demandé à un consommateur répondent à deux questions différentes.

L’accessibilité dépend du revenu restant après le logement, l’énergie, les transports et les dépenses indispensables. Deux personnes qui paient le même montant peuvent supporter des efforts très différents. Une comparaison sérieuse doit rapprocher le prix d’un revenu disponible comparable, et non juxtaposer des salaires moyens calculés selon des méthodes incompatibles.

Une enquête du Lebanese Center for Policy Studies menée auprès de 2 400 personnes en janvier 2026 illustre cette contrainte. Dans l’analyse publiée en juillet, 38,2 % des répondants déclarent réduire leurs dépenses essentielles, notamment alimentaires et vestimentaires. Ce résultat ne mesure pas la consommation de hamburgers. Il éclaire le contexte social dans lequel un prix de restauration est jugé.

Une baisse de l’inflation ne fait pas baisser l’addition

La confusion entre inflation et niveau des prix nourrit de fausses promesses. Si un prix augmente moins vite, il continue d’augmenter. La désinflation ne rend pas automatiquement aux ménages le pouvoir d’achat perdu pendant les hausses précédentes.

Le passage à des prix exprimés en dollars ne règle pas non plus cette question. Il rend la comparaison plus lisible et réduit une incertitude de conversion. Il ne rétablit ni les revenus ni la concurrence. Une monnaie d’affichage stable n’est pas un certificat de prix raisonnable.

Les coûts réels ne doivent pas devenir un alibi

Un repas vendu en restaurant incorpore des ingrédients, mais aussi du travail, un local, de l’énergie, du matériel et des services. Transport, conservation et pertes peuvent peser sur la facture. Les conditions d’approvisionnement et les volumes achetés comptent également. Les différences entre pays ne se réduisent donc pas au prix de la viande.

Il manque toutefois les comptes permettant de répartir ces postes pour le sandwich libanais. Sans eux, impossible de chiffrer la marge de l’exploitant ou le poids exact de chaque dépense. Affirmer que toute la différence avec la Jordanie constitue un profit serait faux. Soutenir que les coûts locaux expliquent nécessairement tout l’écart le serait aussi.

La critique économique doit demander des éléments contrôlables : évolution des coûts, prix d’achat, dépenses d’exploitation et conditions de vente. L’expression « les coûts du Liban » ne remplace pas une décomposition comptable. Les consommateurs ne peuvent pas vérifier une justification qui reste globale.

La concurrence mérite mieux qu’un slogan

Le diagnostic dépasse une enseigne. Dans son analyse d’octobre 2025, la Banque mondiale identifie la concurrence limitée, les structures oligopolistiques et les politiques de marge parmi les facteurs d’une inflation libanaise durablement élevée. Ce constat macroéconomique n’établit aucune infraction particulière dans la restauration.

Il pose néanmoins une question centrale : les nouveaux entrants peuvent-ils réellement contester les prix des acteurs installés ? Une concurrence efficace suppose davantage que plusieurs devantures. Il faut pouvoir accéder aux fournisseurs, financer un stock, louer un emplacement et proposer une alternative viable.

Le débat sur les agences exclusives doit rester précis. Une franchise de restauration n’est pas, par définition, une agence d’importation exclusive. Le prix d’un hamburger ne suffit pas à démontrer une entente entre intermédiaires. En revanche, examiner les obstacles à l’entrée et les conditions d’approvisionnement est légitime, secteur par secteur.

Le financement défaillant a aussi une facture

Le précédent relevé Libnanews sur six produits alimentaires examinait déjà les exclusivités, les coûts bancaires et les limites des comparaisons de détail. Il distinguait les commissions des banques du coût plus large d’un financement commercial dégradé.

Cette distinction reste indispensable. Lorsqu’une entreprise doit immobiliser davantage de fonds pour acheter ses marchandises, son besoin de trésorerie augmente. Cela peut réduire l’entrée de concurrents moins capitalisés. Le mécanisme économique est plausible ; sa contribution au prix du Big Mac n’est pas mesurée ici.

Pour passer du constat à une explication chiffrée, il faudrait désormais un relevé récent du sandwich seul dans des restaurants identifiés. Il devrait préciser les taxes, promotions et frais éventuels, puis comparer les mêmes conditions de vente. Les données de juillet donnent un repère solide. Elles ne dispensent ni les professionnels d’expliquer leurs prix, ni les autorités de vérifier comment la concurrence fonctionne réellement.

Couverture : Big Mac acheté aux États-Unis, archive du 28 octobre 2011. Photo : Evan-Amos / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Recadrage et habillage graphique Libnanews. Illustration du produit, pas d’un sandwich vendu au Liban en novembre 2026. Le prix libanais affiché provient du Big Mac Index de juillet 2026.

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