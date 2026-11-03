Qeshm : Israël dément avoir participé aux frappes

L’armée israélienne affirme ne pas avoir participé aux frappes américaines rapportées sur Qeshm. Un porte-parole militaire a répondu négativement à l’AFP mardi 3 novembre. Des responsables américains situent les frappes au lundi et les décrivent comme limitées et défensives. Le démenti israélien ne fournit aucun autre détail opérationnel supplémentaire. Il doit être distingué d’une vérification indépendante des faits, alors que les installations touchées et le bilan humain restent absents de cette déclaration.

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L’armée israélienne dément avoir participé aux frappes américaines rapportées sur l’île iranienne de Qeshm. Interrogé mardi 3 novembre sur une éventuelle implication d’Israël, un porte-parole militaire a répondu « non » à l’AFP. Cette déclaration intervient après les informations faisant état d’une opération américaine limitée dans le détroit d’Ormuz.

Qeshm : Israël dément sa participation

La réponse porte sur les attaques signalées sur cette île du sud de l’Iran. Le porte-parole ne fournit pas de détails supplémentaires dans la déclaration publiée. Celle-ci exprime la position de l’armée israélienne ; elle ne constitue pas une vérification indépendante du déroulement des opérations.

Le démenti concerne la participation israélienne. Il ne remet pas en cause, à lui seul, les informations sur des frappes américaines. Il ne permet pas non plus de conclure à l’absence de toute coordination entre les deux pays sur d’autres opérations.

Des frappes datées du lundi par les sources américaines

Deux responsables américains ont confirmé à ABC News que les États-Unis avaient frappé Qeshm lundi 2 novembre. Ils ont présenté l’opération comme limitée et défensive. Selon l’un d’eux, elle répondait à une attaque iranienne contre un aéronef américain.

Le démenti israélien a donc été publié mardi, tandis que ces responsables situent l’action américaine la veille. L’heure précise des frappes n’est pas établie dans les éléments consultés.

Les détails opérationnels restent incomplets

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient n’avait pas répondu aux demandes de commentaire d’ABC News lors de la publication de son article. La présentation d’une opération limitée reste attribuée aux responsables interrogés. Le démenti israélien n’apporte ni bilan humain ni inventaire des installations touchées à Qeshm.

Drapeau israélien photographié le 30 décembre 2009, selon la fiche de la photographie et ses métadonnées. Photo d’archive : א.ינאי / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Habillage classique Libnanews. Cette illustration ne représente ni Qeshm ni les frappes rapportées en novembre 2026. Source · Licence CC0 1.0.

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