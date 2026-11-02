Boxe : Ramzi Hilal prépare son rendez-vous à Dakar

Ramzi Hilal représente la boxe libanaise aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, dans la catégorie des 55 kg. Âgé de 17 ans, le membre du club Al-Fityan de Saïda a multiplié les stages et les compétitions internationales depuis septembre 2025. Son père, Wissam Hilal, accompagne sa préparation. Alors que les Jeux ont ouvert le 31 octobre au Sénégal, le tournoi de boxe se déroulera du 7 au 12 novembre. Son parcours comprend notamment des passages en Jordanie, en Ouzbékistan et en Thaïlande.

38

Lire l'article Stop

Ramzi Hilal, 17 ans, prépare l’épreuve de boxe des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, dans la catégorie des 55 kg. Les Jeux ont ouvert le 31 octobre au Sénégal. Le tournoi de boxe se déroulera du 7 au 12 novembre.

Le jeune Libanais aborde ce rendez-vous après plus d’un an de stages et de compétitions à l’étranger. Son père, l’ancien boxeur Wissam Hilal, assure son entraînement et accompagne sa préparation.

Ramzi Hilal, de Saïda au rendez-vous de Dakar

Né en 2009, Ramzi Hilal appartient au club Al-Fityan de Saïda. Celui-ci est présidé par Ahmad Masri, ancien participant aux Jeux olympiques et vice-président de la Fédération libanaise de boxe.

Son programme international a débuté par un stage en Jordanie, le 6 septembre 2025. Il a ensuite rejoint l’Ouzbékistan le 27 septembre pour un autre rassemblement. En octobre 2025, il a participé aux Jeux asiatiques de la jeunesse à Bahreïn, où il s’est classé cinquième.

Une préparation poursuivie en 2026

Le boxeur a obtenu la deuxième place à la Coupe du Roi en Jordanie, à laquelle il a participé fin janvier 2026. Il a ensuite rejoint la Thaïlande, le 24 février, pour préparer la World Boxing Futures Cup de mars à Bangkok.

Cette compétition constituait une étape du parcours de sélection pour Dakar. Cette étape lui a permis d’obtenir sa qualification pour Dakar.

La préparation s’est poursuivie en Jordanie, avec un stage de huit jours à partir du 26 juin. Le boxeur a ensuite effectué de nouveaux séjours de préparation en Jordanie et en Chine.

Le tournoi commence le 7 novembre

Hilal a salué le soutien de la Fédération libanaise de boxe et de son président, Bilal Noureddine. Il a également remercié l’entraîneur Ihab Hamdan, les techniciens de la sélection et son préparateur physique, Ahmad Safadi.

À Dakar, les combats se dérouleront au centre des expositions, à Diamniadio. Le tournoi de boxe commence samedi 7 novembre, tandis que les Jeux se poursuivent jusqu’au 13 novembre.

Visuel de présentation de Ramzi Hilal pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Crédit : Visuel transmis avec le communiqué.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews