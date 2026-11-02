Taekwondo : les champions du Liban couronnés

Le championnat du Liban de taekwondo pour ceintures noires a réuni 210 participants au club Mont La Salle, à Aïn Saadé. La compétition de 2026 s’est déroulée sur deux jours et concernait les hommes, les femmes, les garçons et les filles.
Mont La Salle a remporté deux des quatre classements par clubs. Le club hôte a terminé en tête chez les hommes et chez les filles. Anwar s’est imposé chez les femmes, tandis qu’Antranik Antélias a pris la première place chez les garçons.
Taekwondo : quatre classements par clubs
Chez les hommes, Mont La Salle a totalisé 33 points. Antranik Antélias a terminé deuxième avec 19 points, devant Al-Liwaa Al-Rafid, troisième avec 12 points.
Le classement féminin adulte a été plus serré. Anwar l’a remporté avec 17 points, devant Mont La Salle, qui en a obtenu 16. L’Académie des combattants a pris la troisième place avec 10 points.
Chez les garçons, Antranik Antélias a terminé premier avec 30 points. Mont La Salle a suivi avec 27 points, puis Antranik Sin el-Fil avec 11 points.
Chez les filles, Mont La Salle a obtenu 22 points. Antranik Antélias a pris la deuxième place avec 17 points, devant Golden Body, troisième avec 16 points.
Les vainqueurs des catégories adultes
Dans les catégories masculines, Michael Dib a remporté les moins de 54 kg et Marc El-Mir les moins de 58 kg. Anthony Naufal s’est imposé chez les moins de 63 kg, tandis qu’Élie El-Hayek a gagné chez les moins de 68 kg.
Ahmad Farhat a terminé premier des moins de 74 kg et Kevin Sawwan des moins de 80 kg. Yamen Faraj a remporté les moins de 87 kg. Charbel Kyrillos s’est imposé chez les plus de 87 kg.
Chez les femmes, Maria Ibrahim a gagné les moins de 46 kg et Dana El-Andari les moins de 49 kg. Raya Chouli a remporté les moins de 53 kg. Yasmina Abou Daher s’est imposée chez les moins de 57 kg.
Rebecca Kiameh a terminé première des moins de 62 kg. Carla Boustany a remporté les moins de 67 kg, Lynn Kanj les moins de 73 kg et Léa Hachache les plus de 73 kg.
Deux aires de combat à Mont La Salle
La Fédération libanaise de taekwondo a organisé les rencontres sur deux aires de combat. Son président, Habib Zarifé, et plusieurs responsables fédéraux ont assisté à la compétition, avec les dirigeants des clubs et les familles.
Michel Majdalani, responsable de la commission d’arbitrage du kyorugi, a dirigé les combats. Le délégué technique Daniel Khorassandjian était également présent. Des arbitres internationaux et nationaux ont assuré l’encadrement des différentes catégories.
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