Taekwondo : les champions du Liban couronnés

Le championnat du Liban de taekwondo pour ceintures noires a réuni 210 participants au club Mont La Salle, à Aïn Saadé. Les combats se sont déroulés pendant deux jours, sur deux aires. Mont La Salle a terminé en tête des classements masculins adultes et des filles. Le club Anwar a remporté le classement féminin adulte, tandis qu’Antranik Antélias s’est imposé chez les garçons. La compétition concernait quatre catégories et s’inscrivait dans le programme national de la Fédération libanaise pour l’année 2026.

28

Lire l'article Stop

Le championnat du Liban de taekwondo pour ceintures noires a réuni 210 participants au club Mont La Salle, à Aïn Saadé. La compétition de 2026 s’est déroulée sur deux jours et concernait les hommes, les femmes, les garçons et les filles.

Mont La Salle a remporté deux des quatre classements par clubs. Le club hôte a terminé en tête chez les hommes et chez les filles. Anwar s’est imposé chez les femmes, tandis qu’Antranik Antélias a pris la première place chez les garçons.

Taekwondo : quatre classements par clubs

Chez les hommes, Mont La Salle a totalisé 33 points. Antranik Antélias a terminé deuxième avec 19 points, devant Al-Liwaa Al-Rafid, troisième avec 12 points.

Le classement féminin adulte a été plus serré. Anwar l’a remporté avec 17 points, devant Mont La Salle, qui en a obtenu 16. L’Académie des combattants a pris la troisième place avec 10 points.

Chez les garçons, Antranik Antélias a terminé premier avec 30 points. Mont La Salle a suivi avec 27 points, puis Antranik Sin el-Fil avec 11 points.

Chez les filles, Mont La Salle a obtenu 22 points. Antranik Antélias a pris la deuxième place avec 17 points, devant Golden Body, troisième avec 16 points.

Les vainqueurs des catégories adultes

Dans les catégories masculines, Michael Dib a remporté les moins de 54 kg et Marc El-Mir les moins de 58 kg. Anthony Naufal s’est imposé chez les moins de 63 kg, tandis qu’Élie El-Hayek a gagné chez les moins de 68 kg.

Ahmad Farhat a terminé premier des moins de 74 kg et Kevin Sawwan des moins de 80 kg. Yamen Faraj a remporté les moins de 87 kg. Charbel Kyrillos s’est imposé chez les plus de 87 kg.

Chez les femmes, Maria Ibrahim a gagné les moins de 46 kg et Dana El-Andari les moins de 49 kg. Raya Chouli a remporté les moins de 53 kg. Yasmina Abou Daher s’est imposée chez les moins de 57 kg.

Rebecca Kiameh a terminé première des moins de 62 kg. Carla Boustany a remporté les moins de 67 kg, Lynn Kanj les moins de 73 kg et Léa Hachache les plus de 73 kg.

Deux aires de combat à Mont La Salle

La Fédération libanaise de taekwondo a organisé les rencontres sur deux aires de combat. Son président, Habib Zarifé, et plusieurs responsables fédéraux ont assisté à la compétition, avec les dirigeants des clubs et les familles.

Michel Majdalani, responsable de la commission d’arbitrage du kyorugi, a dirigé les combats. Le délégué technique Daniel Khorassandjian était également présent. Des arbitres internationaux et nationaux ont assuré l’encadrement des différentes catégories.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews