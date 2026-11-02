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Course de l’armée : un semi-marathon en projet

· 2 min de lecture · 25 vues · Mis à jour

Le Centre supérieur du sport militaire a réuni les partenaires de la deuxième course de l’armée libanaise autour d’un déjeuner à Mar Roukoz, à Dekouané. Le général de brigade Mikhaïl Moussa a salué le travail des organisateurs, de la Fédération libanaise d’athlétisme et des entreprises partenaires. Il a également évoqué un projet de semi-marathon de 21,1 kilomètres. Cette évolution reste à préciser : aucune date ni aucun parcours n’ont été annoncés pour cette nouvelle distance, destinée à élargir la participation.

Couverture éditoriale : la course de l’armée vers un semi-marathon, un projet sans date annoncée.
Couverture éditoriale : la course de l’armée vers un semi-marathon, un projet sans date annoncée. Crédit : Photo transmise avec le communiqué.
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La course de l’armée libanaise pourrait évoluer vers un semi-marathon. Le général de brigade Mikhaïl Moussa a évoqué ce projet lors d’un déjeuner consacré aux partenaires de la deuxième édition.

Le Centre supérieur du sport militaire, qu’il dirige, a organisé cette réception au complexe militaire Émile-Lahoud, à Mar Roukoz, dans la commune de Dekouané. Elle rendait hommage aux personnes et aux entreprises ayant contribué à la course de 10 kilomètres.

La course de l’armée pourrait passer à 21,1 kilomètres

Mikhaïl Moussa a fait part de l’intention de développer l’épreuve en organisant un semi-marathon de 21,1 kilomètres. L’objectif annoncé est d’élargir la participation et de renforcer la place de ce rendez-vous dans le calendrier sportif libanais.

Aucune date ni aucun parcours ne sont précisés pour ce projet.

Les partenaires sportifs réunis à Mar Roukoz

La deuxième édition des 10 kilomètres s’était déroulée sous le patronage du commandant de l’armée, le général Rodolphe Haykal, également présent lors de la course. Elle portait le slogan « Ensemble, nous continuons ».

Au déjeuner, Mikhaïl Moussa a remercié le commandant de l’armée pour son soutien. Il a salué l’organisation de l’événement et le travail des officiers et des militaires mobilisés pour sa préparation.

Il a également remercié la Fédération libanaise d’athlétisme, qui avait supervisé l’épreuve, ainsi que les entreprises partenaires et les médias. Le président de la fédération, Roland Saadé, son vice-président, Nehmetallah Bejjani, et son secrétaire général, Wassim Houlé, figuraient parmi les invités.

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