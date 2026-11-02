Futsal : Tarek Rizk honoré par Inter Movistar

Inter Movistar a honoré Tarek Rizk lors d’une visite à Madrid avec des dirigeants de clubs libanais de première division. Le technicien, ancien sélectionneur du Liban, exerce aujourd’hui comme expert du futsal auprès de la Fédération qatarie de football. La délégation a rencontré plusieurs acteurs du sport espagnol, dont les responsables d’Inter Movistar et de l’Atlético de Madrid. Des échanges avec Ricardinho et Jesús Velasco ont également porté sur les pratiques d’entraînement, la gestion des clubs et le développement de la discipline.

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Le club espagnol Inter Movistar a honoré Tarek Rizk à Madrid, lors d’une visite consacrée au futsal. L’entraîneur libanais accompagnait une délégation de dirigeants de clubs de première division du Liban.

Le déplacement visait à découvrir le fonctionnement des structures espagnoles. Les échanges ont porté sur l’entraînement, la gestion sportive et l’organisation des clubs.

Tarek Rizk reçu avec des dirigeants libanais

Le directeur général d’Inter Movistar, José Delgado, a remis un maillot du club à Rizk et aux membres de la délégation. L’ancien capitaine Carlos Ortiz et le responsable de l’équipe, César Muñoz, ont participé à l’hommage au technicien libanais.

Tarek Rizk a dirigé la sélection libanaise de futsal. Il a également entraîné Al-Ittihad et Al-Qadsiah, en Arabie saoudite, ainsi que Chabab Achrafieh, au Liban. Il exerce désormais comme expert de la discipline auprès de la Fédération qatarie de football.

Des rencontres avec les clubs et les entraîneurs

Le programme comprenait des réunions avec les directions d’Inter Movistar et de l’Atlético de Madrid, ainsi qu’avec la société TEN. Les participants ont étudié les méthodes de gestion sportive, le développement technique et l’organisation professionnelle des structures rencontrées.

La délégation a aussi partagé un déjeuner de travail avec Ricardinho, qui entretient des liens d’amitié avec Rizk. Un dîner avec Jesús Velasco, sélectionneur espagnol de futsal, a permis d’aborder l’évolution de la discipline et l’échange d’expériences.

Cette visite prolonge les activités de formation menées par Rizk avec des partenaires européens. En août 2025, il avait notamment organisé une session de formation avec le FC Barcelone. Les échanges à Madrid ont porté sur les pratiques techniques et administratives susceptibles de contribuer au développement du futsal libanais.

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