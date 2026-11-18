Un rapport sur Facebook relance la question de la protection des personnes qui accompagnent les agriculteurs palestiniens. Comment distinguer la circulation des messages, les appels à agir et une responsabilité dans les violences ? Le dossier impose aussi de comparer les accusations actuelles aux engagements de modération déjà annoncés par Meta. L’existence d’un outil de détection ne suffit pas à mesurer son efficacité, mais son déploiement interdit de décrire une lacune ancienne comme si rien n’avait changé depuis.

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La récolte des olives en Cisjordanie fait aussi l’objet d’une campagne hostile sur Facebook, selon un rapport publié le 16 novembre par le centre de défense des droits numériques 7amleh. Le document examine 52 publications publiques en hébreu, principalement diffusées début octobre 2026. Il met en cause les messages visant les agriculteurs et leurs accompagnateurs, sans démontrer qu’un message particulier a provoqué une attaque.

Récolte des olives : les volontaires pris pour cible

Dans cet échantillon, 34 publications présentent les militants solidaires comme des « anarchistes » étrangers. Trente-deux appellent à une action, notamment l’expulsion ou l’arrestation. Un message réclame des tirs à balles réelles. Trois comptes concentrent 78 % des interactions. Le centre réclame le retrait des contenus incitant à la violence et une protection renforcée pendant la cueillette.

Ces chiffres décrivent un ensemble sélectionné de messages hostiles. Ils ne signifient pas que six publications sur dix consacrées aux olives, sur l’ensemble de Facebook, demandent une intervention contre les cueilleurs. Pour établir cette proportion générale, il faudrait connaître aussi les messages neutres ou favorables, puis disposer d’une méthode de sélection représentative. Le dénominateur retenu change donc radicalement la portée du résultat.

Mesurer une audience n’est pas identifier des agresseurs

Une interaction peut correspondre à une réaction, à un commentaire ou à un partage. Elle ne désigne pas nécessairement une personne différente. Elle ne prouve pas non plus une adhésion : un commentaire peut contester un message. Présenter le volume d’interactions comme un nombre de militants mobilisés transformerait ainsi une mesure de circulation en conclusion sur les comportements.

La concentration autour de quelques comptes indique où l’attention se rassemble dans l’échantillon. Elle ne suffit pas à établir une coordination entre leurs responsables. Une campagne organisée supposerait d’autres éléments : consignes communes, échanges préparatoires, financement ou publication concertée. Ces preuves ne peuvent pas être remplacées par la seule similitude des propos.

Le rapprochement avec les violences appelle la même distinction. Une attaque commise après un message hostile peut justifier une enquête sur leur éventuel lien. Pour attribuer cette attaque au message, il faudrait toutefois montrer que les auteurs l’ont consulté et qu’il a contribué à leur passage à l’acte. Sans cette chaîne, la proximité dans le temps reste un indice, pas une démonstration.

Meta avait annoncé un outil de détection en hébreu

Le débat sur la modération n’a pas commencé avec cette saison agricole. Une évaluation indépendante publiée en septembre 2022 avait examiné les décisions de Meta pendant la crise de mai 2021 en Israël et en Palestine. Elle avait relevé des biais involontaires affectant notamment les utilisateurs palestiniens et arabophones, sans établir de parti pris intentionnel. Ses recommandations concernaient les règles, la transparence et le fonctionnement des équipes de contrôle.

Dans sa réponse publique de septembre 2022, Meta avait annoncé avoir lancé un outil automatique de détection des discours hostiles en hébreu depuis mai 2021. L’entreprise expliquait vouloir mieux repérer les contenus interdits lors des périodes de forte augmentation des publications. Elle indiquait aussi travailler sur l’orientation des contenus arabes vers des équipes disposant des compétences linguistiques appropriées.

Il serait donc inexact de présenter aujourd’hui l’absence passée d’un outil en hébreu comme une situation inchangée. Inversement, annoncer son déploiement ne mesure pas son efficacité sur les messages de 2026. Le contrôle utile porte sur les contenus détectés, les erreurs, les délais de traitement et les décisions après signalement.

Cette réponse ancienne ne constitue pas une réponse au rapport du 16 novembre. Aucune réaction spécifique de Meta à ses résultats n’a été identifiée dans les documents publics consultés. Les décisions prises sur les publications recensées, ainsi que leurs éventuelles dates de retrait, restent à documenter.

Photo d’archives : cueilleurs israéliens et palestiniens à Qafin, en Cisjordanie, octobre 2008. Cette image ne montre pas les faits évoqués en 2026. Orrling / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Image non modifiée.

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