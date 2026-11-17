Bilan des clôtures du 16 novembre 2026 : Wall Street recule nettement, l’Europe cède du terrain et le pétrole baisse. Chine, Japon, Nvidia, taux et devises éclairent les tensions entre production industrielle, demande et financement, avec leurs conséquences pour les entreprises au Liban.

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La semaine économique s’ouvre sur un contraste : la production technologique continue d’avancer, mais les signaux de demande et de confiance ne suivent pas au même rythme. Les statistiques chinoises d’octobre, la première estimation du produit intérieur brut japonais et l’enquête industrielle de New York dessinent trois économies très différentes. Elles posent néanmoins une question commune aux investisseurs : combien de croissance les dépenses d’équipement peuvent-elles encore entraîner lorsque la consommation ralentit ? Avant les résultats de Nvidia du mardi 17 novembre, cette interrogation dépasse les seuls fabricants de puces. Elle concerne les fournisseurs d’électricité, les marchés obligataires et les entreprises qui financent leurs investissements en dollars.

Ce bilan de la séance du lundi 16 novembre 2026 a été actualisé après la clôture américaine de 16 heures à New York, soit 21 heures UTC et 23 heures à Beyrouth. Il distingue les clôtures boursières, les cours de règlement des contrats pétroliers et les taux de référence quotidiens. Ces observations ne sont ni des prix garantis pour une transaction ni des prévisions de la séance suivante. Les résultats de Nvidia attendus le 17 novembre ne sont pas encore publiés.

Les marchés attendent des preuves, pas seulement des annonces

À la clôture du 16 novembre, le CAC 40 a reculé de 0,20 %, à 8 352,00 points. Le DAX a perdu 0,45 %, le FTSE 100 britannique 0,09 % et le Stoxx 600 européen 0,20 %. Le mouvement a été nettement plus marqué aux États-Unis : le S&P 500 a terminé à 7 416,59 points, en baisse de 1,92 %, le Dow Jones à 51 608,17 points, en recul de 1,41 %, et le Nasdaq Composite à 24 509,76 points, en retrait de 2,49 %. Ces chiffres remplacent les indications de contrats à terme et les relevés européens de milieu de journée.

L’écart entre les pertes européennes et américaines met en évidence une pression particulièrement forte sur les valeurs technologiques, sans épargner les autres grands indices. Un indice fortement exposé aux entreprises technologiques réagit davantage à une révision des bénéfices attendus de ce secteur. Un marché comprenant plus de banques, de groupes pétroliers ou de producteurs de biens courants peut évoluer différemment le même jour. Comparer les indices sans tenir compte de leur composition ferait passer une différence sectorielle pour un jugement simple sur la santé des pays.

Le deuxième élément est le prix du financement. Les rendements américains se sont détendus durant la séance après leur forte hausse de la semaine précédente, mais le dix ans restait au-dessus de 5 % dans les relevés de la soirée du 16 novembre. Ce constat de niveau ne doit pas être confondu avec une clôture officielle unique du marché obligataire. Ces rendements ne sont pas les taux directement proposés à une entreprise ou à un ménage. Ils constituent néanmoins des points de référence auxquels s’ajoutent le risque de crédit, la durée et les frais. Un projet industriel rentable dans un environnement de financement très bon marché peut devenir moins attrayant sans que ses ventes aient diminué.

Chine : deux vitesses dans une même économie

Les données publiées lundi par le Bureau national des statistiques chinois montrent une production industrielle en hausse de 4,8 % sur un an en octobre. La progression atteint 17,6 % pour la fabrication de haute technologie. Les ventes au détail n’augmentent, elles, que de 0,4 %. Sur les dix premiers mois de l’année, l’investissement en actifs fixes, hors ménages ruraux, recule de 8,1 %, tandis que l’investissement immobilier baisse de 21,6 %. Les périodes ne sont pas interchangeables : la production et les ventes concernent octobre, les deux mesures d’investissement un cumul depuis janvier.

La lecture économique est celle d’un décalage entre capacité productive et débouchés intérieurs. Une usine peut accroître sa production grâce à de nouveaux équipements, à des gains d’efficacité ou à des commandes extérieures alors que les ménages restent prudents. La dynamique industrielle ne suffit donc pas à conclure à une reprise générale de la consommation. Inversement, la faiblesse immobilière ne signifie pas que tous les secteurs cessent d’investir ou d’innover. L’agrégat national dissimule des situations opposées.

Ce décalage peut peser sur les prix de vente des fabricants. Quand plusieurs producteurs augmentent leurs capacités sur un marché dont la demande progresse peu, ils disposent de moins de pouvoir pour relever leurs tarifs. Les clients industriels étrangers peuvent bénéficier de cette concurrence, mais les entreprises chinoises doivent alors compenser par les volumes ou la productivité. Pour les groupes internationaux, la question devient double : la Chine constitue-t-elle un marché porteur pour leurs ventes, ou un concurrent plus efficace sur leurs autres marchés ? Les deux effets peuvent coexister.

L’immobilier ajoute un canal patrimonial. Quand un ménage juge incertaine la valeur de son logement, il peut choisir de conserver davantage de liquidités. Ce mécanisme ne permet pas, à lui seul, de mesurer le comportement de tous les consommateurs chinois. Il explique pourquoi une amélioration des chaînes industrielles ne se transmet pas nécessairement immédiatement aux achats des ménages. Les politiques de soutien à l’offre et celles destinées à rétablir la confiance ne répondent pas au même problème.

Japon : l’investissement ne suffit pas à relancer l’ensemble

La première estimation officielle du troisième trimestre japonais fait apparaître une quasi-stagnation du PIB réel : la variation trimestrielle est arrondie à moins 0,0 %, soit une contraction annualisée de 0,1 %. La consommation privée recule de 0,3 % sur le trimestre, tandis que l’investissement non résidentiel des entreprises augmente de 1,6 %. L’investissement résidentiel diminue de 1,1 %. Il s’agit d’une estimation préliminaire, appelée à être révisée ; la deuxième publication est prévue le 8 décembre.

L’annualisation mérite une précaution. Elle exprime ce que donnerait une variation trimestrielle si ce rythme se répétait pendant quatre trimestres. Elle ne signifie pas que l’économie japonaise a effectivement perdu 0,1 % pendant les douze derniers mois. À ce niveau proche de zéro, le diagnostic le plus solide reste celui d’une activité hésitante, soutenue par certaines dépenses d’entreprise mais pas par une progression générale de la demande.

Pour les investisseurs, le contraste entre équipement et consommation est plus instructif qu’un simple signe positif ou négatif devant le PIB. Une entreprise peut investir pour économiser du travail, automatiser une fonction ou remplacer une installation vieillissante, même si elle n’anticipe pas une forte hausse des ventes. Ces dépenses peuvent améliorer sa rentabilité future sans annoncer un cycle puissant de consommation. Il faut donc distinguer l’investissement de modernisation de l’investissement destiné à augmenter fortement les capacités.

Cette nuance compte aussi pour les fournisseurs internationaux de machines et de composants. Ils peuvent enregistrer des commandes satisfaisantes dans une économie dont la croissance totale demeure faible. Leurs résultats ne constituent pas, à eux seuls, une photographie du pouvoir d’achat des ménages. La publication japonaise rappelle ainsi qu’une économie peut conserver des pôles d’activité solides tout en restant vulnérable à un choc sur les prix, les revenus ou le commerce extérieur.

États-Unis : un signal industriel positif, mais moins puissant

L’enquête Empire State de novembre, réalisée dans l’État de New York, montre un indice général d’activité de 7,8, après 25,5 en octobre. Les commandes nouvelles restent légèrement positives, à 3,0. L’indice de l’emploi atteint 18,1, alors que celui des prix payés ralentit à 45,9. Les réponses ont été recueillies du 2 au 9 novembre. Cette enquête régionale décrit le sentiment et les évolutions rapportées par des industriels ; elle ne constitue pas une mesure nationale de production.

Le résultat ne dit donc pas que l’industrie américaine recule de 17,7 %. Il indique que le solde d’opinions favorables s’est réduit de 17,7 points par rapport au mois précédent. L’activité continue de progresser selon cet indicateur, mais de façon moins largement partagée. L’emploi et les commandes peuvent également évoluer à des rythmes différents : certaines entreprises terminent des recrutements décidés auparavant ou exécutent un carnet existant, même lorsque l’arrivée de nouvelles commandes ralentit.

Comprendre : un indice de diffusion n’est pas un taux de croissance

Un indice de diffusion compare la proportion d’entreprises signalant une hausse à celle signalant une baisse. Si 40 % des répondants indiquent une amélioration et 30 % une dégradation, le solde est de dix points, indépendamment de la taille de leurs variations. Une petite hausse dans une entreprise et une hausse importante dans une autre peuvent ainsi contribuer de la même manière au signe de la réponse.

Cet outil est précieux pour détecter rapidement un changement de direction. Il est moins adapté à la mesure exacte des volumes produits. Un passage de vingt à dix ne signifie ni division par deux de la production ni récession automatique. Il signifie que l’amélioration est moins répandue parmi les répondants. Pour construire un diagnostic économique, il faut ensuite confronter le signal aux commandes, à la production, à l’emploi et aux enquêtes des autres régions.

L’inflation reste une contrainte de financement

La dernière publication américaine sur les prix à la consommation, diffusée le 10 novembre et portant sur octobre, indique une progression mensuelle de 0,4 %, après correction des variations saisonnières. Hors alimentation et énergie, la hausse atteint 0,3 %. Le rapport ne fournit pas de variation générale sur douze mois, l’indice d’octobre 2025 étant indisponible à cause de l’interruption de financement fédéral de cette période. Il serait donc incorrect de lui attribuer un taux annuel absent de la publication.

Le mécanisme financier reste clair : une inflation persistante réduit la marge de manœuvre d’une banque centrale pour assouplir rapidement les conditions monétaires. Cela ne permet pas de prédire mécaniquement sa prochaine décision. Les responsables examinent aussi l’emploi, les anticipations et la transmission des décisions déjà prises. Mais, pour les entreprises, la possibilité que le crédit reste coûteux plus longtemps oblige à hiérarchiser les projets.

Il faut également distinguer désinflation et baisse des prix. Une augmentation mensuelle moins forte signifie que les prix montent plus lentement, pas qu’ils reviennent à leur niveau antérieur. Pour un ménage, les achats courants peuvent ainsi rester difficiles à financer alors que le rythme d’inflation s’améliore. Pour une entreprise, un ralentissement de ses coûts ne restaure pas immédiatement sa marge si ses contrats de vente ont été fixés auparavant ou si ses charges financières ont augmenté.

C’est dans cet environnement que les marchés évaluent les investissements dans l’intelligence artificielle. Le bénéfice espéré à long terme doit être confronté à une dépense immédiate et à un coût du capital. Plus l’attente avant les recettes est longue, plus le projet est sensible au taux utilisé pour actualiser ses revenus. Une technologie prometteuse et un investissement financièrement bien dimensionné ne sont pas automatiquement la même chose.

Nvidia : le 17 novembre, le test des recettes réalisées

Nvidia doit publier mardi 17 novembre ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2027, vers 13 h 20 sur la côte ouest américaine, soit 21 h 20 UTC et 23 h 20 à Beyrouth. La conférence est prévue quarante minutes plus tard, soit à minuit à Beyrouth dans la nuit du 17 au 18 novembre. Le trimestre concerné s’est terminé le 25 octobre. Lors de sa précédente publication, le groupe avait annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 96,221 milliards de dollars et visé 108 milliards pour le trimestre suivant, avec une marge de plus ou moins 2 %. Cette prévision ne comprenait pas de revenus de puces de calcul pour centres de données en Chine. Les 108 milliards constituent encore un objectif, non un résultat acquis.

Le groupe a par ailleurs annoncé le départ immédiat de Jensen Huang de ses fonctions de directeur général, de président et du conseil. Colette Kress assure la direction générale par intérim tout en conservant ses fonctions financières. Ce changement de gouvernance accroît l’attention portée à la continuité de l’exécution, sans permettre de présumer de la performance commerciale future.

L’action Nvidia a clôturé lundi 16 novembre à 156,14 dollars, en baisse d’environ 4,1 %. Ce cours de fin de séance remplace le relevé intrajournalier initial. Une variation boursière isolée ne permet toutefois pas d’attribuer une cause unique au mouvement : les attentes de bénéfices, le financement et les questions de gouvernance peuvent agir simultanément.

Le test économique sera surtout la conversion des dépenses des clients en ventes et en encaissements. Les commandes annoncées peuvent dépendre d’un calendrier de livraison, d’autorisations ou de l’achèvement d’infrastructures. Les investisseurs doivent donc regarder ensemble la croissance, la marge, le fonds de roulement et les engagements futurs. Une augmentation des ventes reste moins confortable si elle exige simultanément une forte hausse des stocks ou des créances clients.

Le même raisonnement s’applique aux acheteurs. Un centre de données ne produit pas de revenus uniquement parce que ses processeurs sont installés. Il faut disposer de raccordements électriques, de refroidissement, de réseaux et de clients prêts à payer pour le service. Le chiffre d’affaires du fournisseur de puces peut précéder la rentabilité finale de cette infrastructure. C’est précisément ce décalage temporel que les marchés doivent évaluer.

TSMC et POET : la chaîne industrielle derrière les valorisations

TSMC a publié pour octobre un chiffre d’affaires de 586,89 milliards de dollars taïwanais, en hausse de 14,7 % sur un mois et de 59,7 % sur un an. La devise importe : ce montant n’est pas exprimé en dollars américains. Il s’agit de ventes mensuelles, pas d’un bénéfice ni d’une marge. Le chiffre ne permet pas non plus d’attribuer l’ensemble de la progression à l’intelligence artificielle.

À une autre échelle, POET Technologies a annoncé lundi un chiffre d’affaires trimestriel de 1,026 million de dollars américains, en hausse de 244 % sur un an. Le groupe reste déficitaire, avec une perte de 7,6 millions et une consommation de trésorerie opérationnelle de 12,7 millions. Des livraisons de moteurs optiques initialement attendues en 2026 sont désormais prévues d’ici au deuxième trimestre 2027, dans un contexte de contraintes de composants et de montée en rendement industriel.

Ces situations illustrent deux étapes différentes de la création de valeur. Un grand fabricant établi cherche à gérer des volumes considérables et à amortir des capacités coûteuses. Une entreprise en phase de montée en production doit encore stabiliser ses procédés, sécuriser ses approvisionnements et transformer des projets clients en livraisons répétées. Le pourcentage de croissance ne suffit pas à comparer les deux : une très forte progression sur une petite base peut représenter un volume absolu encore limité.

La trésorerie constitue alors un indicateur essentiel, mais elle doit être interprétée avec les dépenses à venir. Un financement disponible donne du temps pour développer une technologie ; il ne garantit ni la demande finale ni le rendement de chaque installation. À l’inverse, une perte comptable ne mesure pas toujours exactement la consommation de liquidités. Les ajustements de valeur, les amortissements et le calendrier des encaissements peuvent créer des écarts importants.

Pétrole : davantage de volumes ne supprime pas les contraintes

Au règlement du lundi 16 novembre, le Brent pour livraison en janvier 2027 a terminé à 92,44 dollars le baril, en recul de 3,40 dollars, soit 3,55 %. Le WTI pour livraison en décembre 2026 s’est établi à 85,72 dollars, en baisse de 2,84 dollars, soit 3,21 %. Il s’agit des cours de règlement de ces échéances précises, et non du prix de tous les pétroles physiques ni d’un tarif de carburant au Liban. Les anticipations d’une offre plus abondante ont pesé sur la séance, sans éliminer les risques liés au transport maritime.

Le rapport pétrolier de novembre de l’Agence internationale de l’énergie prévoit une demande mondiale moyenne de 102,3 millions de barils par jour pour 2026, en baisse de 2,7 millions sur un an. Il anticipe une reprise de deux millions de barils par jour en 2027. L’offre mondiale observée en octobre atteint 105,4 millions de barils quotidiens, après une augmentation mensuelle de 2,3 millions. Ces données portent sur des périodes différentes : soustraire la demande annuelle à l’offre d’octobre pour annoncer un surplus exact serait trompeur.

Le rapport signale également le poids du fret sur les raffineurs asiatiques. Cela rappelle qu’un baril disponible dans une région n’est pas automatiquement disponible, au même coût, dans une autre. Le transport, l’assurance, les capacités portuaires et les installations de raffinage déterminent le prix effectivement payé par l’utilisateur. Une détente sur le brut peut être partiellement absorbée par ces autres postes.

Pour un pays importateur, le prix pertinent n’est donc pas seulement celui d’un contrat de référence. Il faut aussi regarder le produit raffiné acheté, la qualité, le calendrier de livraison et le financement. L’essence, le gazole et le fioul peuvent évoluer différemment selon leurs propres équilibres. Le passage du marché international à la facture locale n’est ni instantané ni parfaitement proportionnel.

L’énergie constitue aussi une limite physique au développement numérique. Lorsque plusieurs projets cherchent un raccordement électrique dans la même zone, le problème n’est pas uniquement le coût des puces. Il devient celui des réseaux et des délais de construction. Une dépense annoncée dans l’IA peut ainsi stimuler les commandes d’équipements électriques sans se traduire immédiatement par des capacités informatiques utilisables. Les marchés doivent suivre cette chaîne entière, plutôt que son seul segment le plus visible.

Devises : ce que signifie un euro à 1,1014 dollar

Le taux de référence publié par la Banque centrale européenne pour le 16 novembre fixe l’euro à 1,1014 dollar américain et à 175,78 yens. Il s’agit d’une référence quotidienne, généralement publiée autour de 16 heures en Europe centrale, soit 17 heures à Beyrouth. Ce n’est pas un cours en continu ni un engagement de conversion pour une banque ou un commerçant.

Pour une entreprise libanaise qui encaisse en dollars et achète en euros, le change représente un poste distinct du prix du fournisseur. Si l’euro s’apprécie, la même facture en euros exige davantage de dollars, toutes choses égales par ailleurs. Mais le coût final peut également varier avec les remises commerciales, le fret ou les délais de paiement. Une variation de change ne doit donc pas être présentée comme une augmentation automatique et identique du prix au détail.

Cette exposition peut aussi apparaître indirectement. Un fournisseur facturant en dollars peut produire dans une zone monétaire différente et ajuster ultérieurement ses tarifs. À l’inverse, un contrat ferme peut retarder la transmission du change. Le calendrier des commandes et des règlements compte donc autant que la photographie d’un taux à une date donnée. Pour analyser une marge, il faut rapprocher les devises des recettes, des achats et de la dette.

Au Liban, la liquidité reste le premier filtre

L’Association des banques du Liban a annoncé une grève d’avertissement chaque mercredi à partir du 18 novembre. Le différend concerne notamment le traitement fiscal des déclarations des années 2020 à 2024, des gains de change non réalisés et des provisions liées aux euro-obligations. Ce conflit ne doit pas être confondu avec une annonce de remboursement des dépôts ou avec un montant définitivement arrêté de recettes fiscales.

Le fond économique du débat impose de distinguer résultat comptable et ressources disponibles. Une écriture peut augmenter la valeur comptable d’un actif sans produire un encaissement immédiat. À l’inverse, un impôt exigible crée un besoin de trésorerie à une échéance précise. L’analyse de la capacité de paiement doit donc rapprocher les règles fiscales, la qualité des actifs et la disponibilité effective des fonds, sans déduire une solvabilité générale d’un seul poste du bilan.

Pour les entreprises, l’enjeu pratique est la continuité des opérations : règlements de fournisseurs, transferts et échéances. Une perturbation bancaire peut accroître les coûts de transaction même si elle ne modifie pas le prix international des marchandises. Dans une économie fortement dépendante des importations, les délais peuvent eux-mêmes devenir une charge, notamment lorsque les contrats prévoient des pénalités ou lorsque les stocks sont faibles.

Les prochaines publications devront permettre de départager les annonces et les revenus réalisés. Le mardi 17 novembre, les résultats de Nvidia fourniront un test majeur pour la chaîne de l’IA. Les chiffres asiatiques de lundi invitent déjà à ne pas confondre dynamisme industriel et demande généralisée. Pour le Liban, le suivi le plus utile reste concret : devises de facturation, coût de l’énergie livrée, disponibilité des paiements et évolution des commandes. Ce sont ces transmissions, davantage qu’un mouvement isolé d’indice, qui détermineront la facture des entreprises et des ménages.

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