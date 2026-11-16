Le Liban U17 compte neuf points après trois victoires, dont un succès 4–1 contre le Koweït. Son dernier match est fixé au 20 novembre face à Bahreïn, à Salalah. Seuls les vainqueurs de groupe rejoindront la phase finale asiatique en Ouzbékistan, en mai 2027. Bahreïn affronte Oman avant le Liban.

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Le Liban aborde son dernier match des qualifications de la Coupe d’Asie U17 avec neuf points en trois rencontres. Vainqueur du Koweït 4–1 le samedi 14 novembre à Salalah, il affrontera Bahreïn le vendredi 20 novembre. Le calendrier officiel de l’AFC fixe le coup d’envoi à 17 heures à Oman, soit 15 heures à Beyrouth, au complexe sportif Al Saadah.

Un doublé de Mouarkeck contre le Koweït

La troisième victoire libanaise s’est construite autour de Malek Mouarkeck. Selon le compte rendu de la Confédération asiatique, il a ouvert le score à la 32e minute sur un coup franc dévié. Mohamad Hamie a doublé l’avance à la 54e, d’un lob après un ballon récupéré à la suite d’un autre coup franc.

Mouarkeck a inscrit son deuxième but à la 69e minute sur un service de Sari Hannoun. Le Koweït a réduit l’écart par Abdulrahman Alsoulah à la 81e. Dans le temps additionnel, Hussein Kirdi a conclu une action lancée par Ibrahim Farchoukh pour fixer le score à 4–1.

Trois succès, mais une place encore en jeu

Les Libanais avaient commencé leur campagne par un succès 7–0 contre Brunei le 8 novembre. Ils ont ensuite battu Oman 2–1 le 11 novembre. Leur bilan cumulé atteint ainsi treize buts marqués et deux encaissés avant la rencontre contre Bahreïn.

Bahreïn compte quatre points en deux rencontres, après un nul 1–1 contre le Koweït et un succès 6–1 face à Brunei. Son calendrier comporte encore deux matches, contre Oman puis le Liban.

Le groupe G réunit cinq sélections : Oman, pays organisateur de cette poule, le Koweït, Bahreïn, le Liban et Brunei. Chaque équipe affronte les quatre autres une seule fois. Les rencontres sont regroupées à Salalah, et non disputées selon un format aller-retour.

Le Liban ne joue pas lors de la journée du 17 novembre. Bahreïn affrontera Oman à 17 heures locales ; le Koweït rencontrera Brunei à 20 heures. Le duel Liban–Bahreïn constituera ensuite le quatrième et dernier match des Libanais, le 20 novembre. Oman et le Koweït termineront leur parcours le même jour, à 20 heures locales.

Le Liban U17 vise sa première phase finale

L’enjeu dépasse le classement de cette série de rencontres. L’AFC place le Liban parmi les sélections qui cherchent à atteindre pour la première fois la phase finale de cette compétition. L’édition 2027 se tiendra en Ouzbékistan au mois de mai.

Seuls les vainqueurs des sept groupes de qualification accéderont à cette phase finale. Ils rejoindront neuf sélections asiatiques déjà qualifiées grâce à leur participation au Mondial U17 de 2026. Une deuxième place ne constitue donc pas un billet de qualification dans ce dispositif.

La rencontre Bahreïn–Oman du 17 novembre précisera la situation du groupe avant le dernier rendez-vous libanais, fixé trois jours plus tard sur le même terrain.

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