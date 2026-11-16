https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/essentiel-17-novembre-2026-nuit.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 17 novembre, édition de nuit

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Édition de nuit du mardi 17 novembre 2026. Rendez-vous de minuit décalé à 1 h 37, heure de Beyrouth. Les informations rassemblées dans cette synthèse ont été vérifiées dans la soirée du lundi 16 novembre. Au premier plan : Chebaa et Zawtar Ouest au Sud-Liban, la reconstruction et l’après-FINUL. Dans le monde, les négociations climatiques et le sommet annoncé à Shenzhen ouvrent de nouveaux rendez-vous. En France, le débat présidentiel précède une journée de mobilisation sociale.

Chebaa : une revendication israélienne et des demandes de garanties

Au Sud-Liban, l’armée israélienne affirme avoir arrêté deux hommes dans le secteur de Chebaa pendant la nuit de dimanche à lundi. Elle indique qu’ils sont interrogés par ses services de sécurité. Son communiqué les présente comme membres des Brigades libanaises liées au Hezbollah, mais cette appartenance n’est pas vérifiée indépendamment. Il ne donne pas leurs noms. Du côté libanais, la Commission nationale des droits de l’homme demande des précisions sur le sort des frères Asaad et Mohammad Hamdan, emmenés selon les signalements depuis leur domicile. Elle réclame notamment l’accès à leur famille, à un avocat et à la Croix-Rouge. La revendication israélienne complète les informations de lundi ; elle ne décrit pas une seconde opération survenue dans la soirée.

Zawtar Ouest : l’armée dément et affirme poursuivre ses missions

Toujours au Sud, le commandement de l’armée libanaise a démenti des informations concernant Zawtar Ouest et les zones pilotes. Il affirme poursuivre ses missions de sécurité conformément aux arrangements en vigueur et accompagner le retour des habitants, malgré la poursuite des attaques israéliennes. Ce communiqué ne permet pas de conclure que toute la région est sûre. Les restrictions locales et les consignes de déplacement restent à respecter.

Waltz et l’après-FINUL : des positions, pas un accord

Sur le plan diplomatique, la visite de Mike Waltz à Beyrouth a mis au premier plan le désarmement du Hezbollah et l’avenir de la présence internationale au Sud. Après son entretien avec Nabih Berri, l’ambassadeur américain auprès de l’ONU a appelé à une remise volontaire des armes à l’État. Nawaf Salam défend, lui, une présence internationale sous mandat du Conseil de sécurité et un calendrier associant retrait israélien, autorité de l’État et vérification des engagements. Aucun nouvel accord de désarmement ni dispositif de remplacement de la FINUL ne peut être considéré comme adopté sur la base de ces déclarations.

Banque mondiale : préparer la reconstruction et rétablir le crédit

Pour la reconstruction, la Banque mondiale prépare un cadre de partenariat avec le Liban pour les cinq prochaines années. Anna Bjerde, sa directrice générale des opérations, l’a indiqué après une réunion avec le ministre des Finances Yassine Jaber. Elle évoque aussi un élargissement possible du projet d’aide d’urgence LEAP. Il ne s’agit pas d’une nouvelle enveloppe déjà approuvée. Les montants, le calendrier et les modalités d’une éventuelle extension restent à préciser. La responsable insiste également sur le traitement de la crise bancaire et sur l’accès des entreprises au crédit.

COP31 : un projet de texte sans consensus

À Antalya, les négociations de la COP31 entrent dans une phase décisive. Un premier projet de décision propose d’accélérer la sortie des énergies fossiles. Le texte évoque aussi un renforcement du financement de l’adaptation aux conséquences du changement climatique. La présidence de la conférence précise que cette première version ne traduit pas un consensus. Certaines propositions peuvent donc être modifiées ou disparaître avant l’accord final. Il faut distinguer cette base de négociation d’un engagement adopté par tous les États.

Shenzhen : un sommet à trois annoncé pour jeudi

Autre rendez-vous international : Pékin annonce un sommet réunissant Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine le jeudi 19 novembre à Shenzhen. Le ministère chinois des Affaires étrangères met en avant la paix mondiale et la stabilité stratégique. Les questions nucléaires et l’Iran figurent parmi les sujets évoqués côté américain, sans ordre du jour commun détaillé. L’annonce d’une réunion ne signifie pas qu’un accord est déjà conclu.

France : débat social et perturbations mardi

En France, le débat présidentiel de lundi soir a confronté les propositions de cinq candidats sur la vie chère et le logement. Les échanges ont porté sur les taxes, les salaires, les aides aux familles, les loyers et la construction. Ces propositions de campagne ne sont pas des mesures entrées en vigueur. Mardi, la mobilisation sociale entraînera par ailleurs des adaptations sur certains trains et RER. Des stations parisiennes doivent fermer dès 11 heures, heure de Paris, sur décision préfectorale. Les voyageurs doivent vérifier leur trajet complet et les correspondances, à l’aller comme au retour.

MEA : l’A321XLR attendu à Beyrouth

Enfin, la Middle East Airlines attend mardi son premier Airbus A321XLR à Beyrouth. L’arrivée annoncée ne vaut ni lancement d’une nouvelle ligne ni confirmation de sa première rotation commerciale. Les horaires et les destinations restent à suivre auprès de la compagnie. Les prochains développements seront suivis dans les éditions et les directs de Libnanews.

Photographie d’archives : la Ligne bleue à Ras Naqoura. Date de prise de vue non renseignée ; photographie présente dans la banque depuis août 2019. François el Bacha / Libnanews. Illustration géographique, non un événement du 16 novembre.

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