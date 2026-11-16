L’essentiel en 5 minutes | 17 novembre 2026 | Édition de nuit
L’essentiel en 5 minutes | 17 novembre 2026 | Édition de nuit
Sud-Liban, reconstruction, COP31, diplomatie, France et MEA : les faits vérifiés à la fin du lundi 16 novembre. Édition intégrale de 4 min 41 s. Narration de synthèse Vivienne en français.
Lire notre édition : https://libnanews.com/lessentiel-en-5-minutes-17-novembre-edition-de-nuit/
Crédits des photographies documentaires d’archives :
Ras Naqoura : François el Bacha / Libnanews.
https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-Sud-Liban-ligne-bleue-scaled.jpg
Antalya, 19 février 2022 : Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya,_Turkey_skyline_19_February_2022.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Paris, 6 février 2020 : Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.
https://www.flickr.com/photos/jmenj/49498066496/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Airbus A320 de MEA, 14 juin 2014 : Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus_A320_of_Middle_East_Airlines_taking_off_from_Beirut_International_Airport.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Photographies redimensionnées, titrage séparé. La photographie de Flo Weiss reste sous licence CC BY-SA 4.0.
Voir la video originale sur YouTube
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