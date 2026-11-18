Londres sanctionne huit entreprises liées aux colonies de Cisjordanie et le mouvement Tzav 9, accusé de bloquer l’aide à Gaza. Gels d’avoirs, projet E1 et réaction israélienne : les mesures du 17 novembre visent des acteurs précis, sans instaurer un embargo général. Les restrictions commerciales restent un chantier législatif distinct.

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Le Royaume-Uni a annoncé le 17 novembre 2026 des sanctions contre huit entreprises intervenant dans la construction, la promotion immobilière et l’architecture des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Le mouvement Tzav 9, accusé par Londres de bloquer l’entrée de convois humanitaires dans la bande de Gaza, est également visé. Le paquet porte donc sur neuf entités, et non sur neuf sociétés immobilières.

Le ministère britannique des Affaires étrangères indique que toutes font l’objet d’un gel d’avoirs et de mesures d’interdiction d’exercice de fonctions d’administrateur. Il présente cette décision comme une mise en œuvre de l’engagement annoncé le 8 septembre par le chef de la diplomatie, Ed Miliband, face à l’accélération de la colonisation.

Huit entreprises, plusieurs maillons de la construction

La liste officielle comprend Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd et Z.F. Building Company Ltd.

Les motifs exposés par le gouvernement britannique couvrent plusieurs activités : conception de logements et d’infrastructures, travaux de construction, fourniture d’unités résidentielles et commercialisation de biens dans les colonies. La mesure ne vise donc pas seulement les entreprises qui exécutent les chantiers. Elle atteint aussi des intervenants dans leur préparation et dans la vente des logements.

Ces motifs sont ceux retenus par les autorités britanniques pour leurs désignations. La décision de sanction ne doit pas être confondue avec un jugement pénal prononcé contre chacune des entreprises.

E1 au centre du message politique

Londres situe l’annonce à l’approche des échéances finales de l’appel d’offres lié au projet E1. Le gouvernement britannique considère que ce projet compromettrait la continuité territoriale nécessaire à un futur État palestinien et risquerait de séparer la Cisjordanie de Jérusalem-Est. Ed Miliband appelle les acteurs économiques à ne pas participer à sa réalisation.

Le dispositif utilisé est le régime britannique élargi de sanctions relatif aux droits humains et au droit international humanitaire. Le ministère précise que la législation correspondante a été déposée le 13 octobre. L’objectif affiché est de pouvoir désigner des personnes et entreprises impliquées dans de graves violations du droit international humanitaire.

Tzav 9 visé pour les entraves à l’aide

Dans le même paquet, Tzav 9 constitue une cible distincte des entreprises de construction. Le ministère britannique lui reproche d’avoir organisé et mené des blocages de passages, de ports et de routes utilisés par les convois destinés à Gaza. Londres indique que de telles entraves se sont encore produites en octobre.

Cette désignation est présentée comme un moyen de répondre aux obstacles à l’assistance humanitaire. Elle ne signifie pas, à elle seule, que les convois retenus ont été autorisés à entrer ni que les restrictions d’accès ont été levées.

Pas d’embargo général sur Israël

Le communiqué distingue explicitement les échanges avec Israël à l’intérieur de la Ligne verte des activités économiques dans les colonies. Les sanctions annoncées mardi 17 novembre ne constituent donc pas une interdiction générale du commerce britannique avec Israël.

Le ministère indique par ailleurs préparer une législation séparée sur l’importation de produits des colonies et les services publicitaires immobiliers les concernant au Royaume-Uni. Il s’agit d’un chantier distinct : ces restrictions ne doivent pas être présentées comme déjà entrées en vigueur du seul fait des neuf désignations du 17 novembre.

Israël annonce des contre-mesures

Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, a rejeté la décision britannique mardi. Il la présente comme une mesure hostile contre des entreprises privées qu’il considère respectueuses de la loi, et annonce une réponse israélienne. Il indique également vouloir examiner de nouveaux moyens de renforcer les colonies en Cisjordanie.

Cette réaction souligne le désaccord politique sur les désignations. L’annonce de contre-mesures ne permet cependant pas de conclure qu’un nouveau dispositif de rétorsion est déjà entré en application. De même, l’effet concret des gels d’avoirs sur les entreprises visées dépendra de leurs actifs et de leurs relations financières relevant du périmètre britannique.

Illustration : Ma’ale Adumim, photographie d’archives du 24 novembre 2008 par Ron Almog, sous licence CC BY 2.0. Recadrage et habillage éditorial Libnanews. Cette vue ne représente ni le chantier E1 ni des travaux attribués aux entreprises sanctionnées.

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