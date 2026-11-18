Le tribunal fédéral de Brooklyn a fixé à 27 ans et demi la peine d’Asif Merchant, reconnu coupable en mars dans un complot d’assassinats politiques déjoué aux États-Unis. Le dossier concerne des faits de 2024 et des liens avec les Gardiens de la révolution, selon le parquet américain. La chronologie distingue son arrestation de la décision du jury et de la peine. Sa défense invoquait des craintes pour sa famille ; un avocat a annoncé un appel.

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Asif Merchant a été condamné mardi 17 novembre 2026, à Brooklyn, à 330 mois de prison, soit 27 ans et demi. Le juge fédéral Eric Komitee a fixé cette peine après le verdict de culpabilité rendu le 6 mars. Ce ressortissant pakistanais de 48 ans a été reconnu coupable de meurtre sur commande et de tentative d’acte terroriste transnational, dans un projet d’assassinats politiques déjoué aux États-Unis.

Asif Merchant condamné à Brooklyn

Le ministère américain de la Justice présente Merchant comme un agent des Gardiens de la révolution iraniens. Selon son compte rendu du procès, il pensait que Donald Trump serait la cible finale. Joe Biden et Nikki Haley figuraient également parmi les cibles possibles évoquées. Il s’agit d’un complot empêché, et non d’un assassinat effectivement commis.

Le dossier remonte à la campagne présidentielle de 2024. Merchant est arrivé aux États-Unis en avril, après un séjour en Iran. Une connaissance qu’il avait sollicitée a averti le FBI, puis collaboré avec les enquêteurs. Les hommes qu’il croyait recruter comme tueurs étaient des agents infiltrés.

Une arrestation en juillet 2024, un verdict en mars 2026

Le 21 juin 2024, Merchant leur a remis une avance de 5 000 dollars à New York, selon les documents présentés par le parquet. Il prévoyait ensuite de quitter les États-Unis et de transmettre des instructions depuis l’étranger.

Les autorités l’ont arrêté le 12 juillet 2024 avant son départ. Cette date figure dans le communiqué initial du parquet, publié en août 2024, ainsi que dans celui annonçant le verdict de mars 2026. La peine prononcée mardi constitue donc une nouvelle étape judiciaire, plus de deux ans après son arrestation.

La défense annonce un appel

Selon une agence de presse présente à l’audience, la défense a soutenu que Merchant avait agi par crainte pour sa famille en Iran. Il affirmait avoir compté sur l’échec du projet. Le parquet contestait cette contrainte. Téhéran a nié chercher à tuer des responsables américains.

Son avocat Avraham Moskowitz a annoncé son intention de faire appel. Le juge n’a pas retenu la perpétuité demandée par l’accusation. L’annonce d’un recours ne constitue pas encore la confirmation de son dépôt.

Sources et références

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