Nvidia publie 115,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour son troisième trimestre fiscal 2027, clos le 25 octobre 2026. Le bénéfice net atteint 65,3 milliards selon les normes GAAP et 64,9 milliards en données ajustées. La prévision de 130 milliards pour le trimestre suivant comprend une semaine supplémentaire et exclut les revenus de calcul Data Center chinois. Les marges attendues reculent. Un relevé horodaté après clôture montre une première réaction positive de l’action, sans constituer une cotation actuelle.

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Nvidia a annoncé mardi 17 novembre 2026 un chiffre d’affaires trimestriel de 115,8 milliards de dollars, en hausse de 103 % sur un an. Le groupe prévoit 130 milliards pour le trimestre suivant, avec une marge de variation de 3 %. Cette prévision porte sur une période comprenant une semaine supplémentaire.

Nvidia distingue résultats comptables et ajustés

Les comptes concernent le troisième trimestre de l’exercice fiscal 2027, clos le 25 octobre 2026. Il ne s’agit donc pas de ventes réalisées en 2027. Les principaux indicateurs publiés se présentent ainsi :

Indicateur GAAP Ajusté, non-GAAP Bénéfice net 65,3 milliards $ 64,9 milliards $ Bénéfice dilué par action 2,70 $ 2,68 $ Marge brute 74,8 % 74,9 %

GAAP désigne les normes comptables américaines. Les mesures ajustées retraitent certains éléments et ne remplacent pas les résultats comptables. Depuis le début de l’exercice 2027, Nvidia conserve la rémunération en actions dans ses indicateurs non-GAAP ; les comparatifs historiques présentés ont été adaptés.

Le commentaire financier joint à la communication SEC indique 1,8 milliard de dollars de gains nets sur participations. Leur exclusion des mesures ajustées contribue à expliquer pourquoi le bénéfice net non-GAAP est inférieur au bénéfice GAAP.

Centres de données : 107,6 milliards de dollars

L’activité Data Center représente 107,6 milliards de dollars, soit environ 93 % des ventes selon notre calcul. Nvidia annonce une progression annuelle de 110 %. Le commentaire financier mentionne encore 2,4 milliards de livraisons de produits Hopper pour centres de données en Chine au trimestre écoulé.

Pour le trimestre suivant, la direction ne retient aucun revenu de calcul Data Center provenant de Chine. Cette hypothèse ne signifie pas que toutes les activités chinoises du groupe ont disparu.

Une prévision à lire avec son calendrier

Les 130 milliards annoncés correspondent, par calcul, à une fourchette de 126,1 à 133,9 milliards de dollars. Le point central dépasse le trimestre écoulé d’environ 12,3 %, mais les durées diffèrent : cette variation n’est pas une comparaison à nombre de semaines constant.

Nvidia prévoit une marge brute comprise entre 71 % et 72 %, en GAAP comme en ajusté, contre près de 75 % au trimestre publié. Les ventes attendues augmentent donc, tandis que la marge prévue recule. Ces montants sont des prévisions, non des recettes acquises.

Un premier relevé positif après clôture

Selon un média financier américain, l’action cotait 159,08 dollars à 16 h 25 à New York le 17 novembre, soit 21 h 25 UTC et 23 h 25 à Beyrouth. Cela représentait environ +2,3 % par rapport à la clôture de 155,46 dollars. Ce relevé après séance n’est ni un cours actuel ni le résultat d’une séance régulière.

Notre précédent point marchés précédait la publication des comptes. Le nouveau rapport distingue désormais les performances réalisées, les ajustements comptables et les hypothèses du trimestre à venir.

Références

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