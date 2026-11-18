Les 19 membres d’équipage du Gas Husky ont été évacués vers Varna après un incident en mer Noire le 17 novembre. Les autorités bulgares confirment le sauvetage de ces marins philippins. Un avis nautique décrit le gazier à la dérive, fortement incliné et sans équipage, avec sa passerelle immergée. Son gestionnaire rapporte que le bâtiment a été touché, sans préciser par quoi. Les documents officiels consultés ne permettent pas d’attribuer le sinistre ni de confirmer une attaque de drones.

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Les 19 marins du Gas Husky ont été secourus mardi 17 novembre 2026 en mer Noire, au large de la Bulgarie. Le ministère bulgare des Transports confirme leur évacuation depuis un radeau de sauvetage, puis leur transfert par hélicoptère vers la base aérienne de Chaïka, à Varna. L’opération a pris fin à 13 h 15, heure locale, soit 11 h 15 UTC.

Le gazier naviguait sous pavillon libérien avec un équipage philippin. Il transportait environ 3 400 tonnes de propane-butane entre l’Égypte et la Roumanie. Son gestionnaire grec, Stealth Maritime Corporation, répertorie le Gas Husky sous le numéro IMO 9507764.

Gas Husky : une alerte au large de Byala

Selon le ministère des Transports, le navire a disparu des radars peu après minuit. Sa balise de détresse s’est activée à 08 h 02, heure bulgare, à environ 50 milles marins à l’est de Byala. Les reconnaissances aériennes ont repéré un radeau à quelque 300 mètres d’un navire retourné, alors présumé être le Gas Husky.

Des moyens de l’armée de l’air, de la police aux frontières et des secours médicaux ont participé à l’intervention. Le sauvetage de l’ensemble de l’équipage est confirmé ; il ne renseigne pas, à lui seul, sur l’origine de l’incident.

Un navire signalé à la dérive, un sinistre non attribué

L’avis de navigation bulgare NAVWARN 854/26 donne une description précise de l’état du gazier le 17 novembre à 10 h 50 UTC. Il signale une inclinaison de 45 degrés, une passerelle immergée et un navire sans équipage, incapable de manœuvrer, à la dérive. Il le classe comme un danger pour la navigation au sud-est du cap Kaliakra.

Cette observation horodatée ne doit pas être transformée en confirmation d’une submersion complète ultérieure. L’état final du navire n’est pas établi par cet avis.

Dans une déclaration reproduite par la presse maritime, Stealth Maritime indique que le navire a été touché dans la zone économique exclusive bulgare. Le gestionnaire ne précise pas, dans les propos reproduits, ce qui l’a frappé. Le capitaine a évoqué des drones, selon cette même presse, mais les communiqués de sauvetage consultés ne confirment ni ce mécanisme ni son auteur.

Un autre avis bulgare, NAVWARN 852/26, signalait dès le 16 novembre le Betul 8 chaviré, avec son équipage évacué. Cette proximité géographique et temporelle ne démontre pas une responsabilité commune dans les deux incidents.

Sources et références

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