Ali Faleh al-Zaïdi, Premier ministre irakien, ne se rendra pas à Beyrouth le mercredi 18 novembre comme annoncé. La visite est reportée jusqu’à nouvel ordre, selon des déclarations de l’ambassadeur irakien et un bref communiqué du bureau du chef du gouvernement, reproduits par plusieurs médias. Aucune nouvelle date ni raison officielle n’est précisée. Les explications sécuritaires avancées par des sources anonymes restent distinctes de cette annonce. Le report ne signifie pas une annulation définitive du déplacement.

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La visite à Beyrouth du Premier ministre irakien, Ali Faleh al-Zaïdi, prévue mercredi 18 novembre, est reportée jusqu’à nouvel ordre. L’annonce a été relayée mardi soir par plusieurs médias irakiens et libanais. Aucune nouvelle date n’accompagne ce report.

L’ambassadeur d’Irak au Liban, Mohammed Reda al-Husseini, a annoncé le changement de calendrier à l’agence officielle irakienne, selon les comptes rendus consultés. Une agence de presse irakienne reprend sa déclaration datée du 17 novembre. Un autre média irakien rapporte avoir reçu un bref communiqué du bureau de presse du Premier ministre confirmant le report du déplacement prévu mercredi.

Une visite à Beyrouth reportée, sans motif officiel précisé

Ces annonces ne donnent pas de raison officielle au changement de programme. Elles ne permettent donc pas de le présenter comme une annulation définitive, ni de l’attribuer à un différend entre Bagdad et Beyrouth.

Une agence irakienne rapporte également le report sur la base de ses propres sources gouvernementale et diplomatique. Ces interlocuteurs évoquent la situation sécuritaire intérieure irakienne. Ce motif ne figure toutefois pas dans le bref communiqué reproduit du bureau du Premier ministre. Il ne constitue pas, à ce stade, une explication officielle confirmée.

Le calendrier des échanges bilatéraux reste à préciser

Le déplacement devait permettre des discussions sur les relations bilatérales et la coopération économique, ainsi que sur les dossiers régionaux. Son report ne vaut ni annonce d’un nouvel accord ni suspension générale de la coopération entre les deux pays.

Les annonces présentant encore une arrivée du chef du gouvernement irakien ce mercredi doivent donc être lues à la lumière du report annoncé mardi soir. Un nouveau rendez-vous reste à fixer.

Photographie d’archives : Ali al-Zaïdi avec Donald Trump à Washington, le 14 juillet 2026. Daniel Torok / Maison-Blanche, domaine public. Elle ne montre pas une visite au Liban et n’implique aucun rôle américain dans son report.

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