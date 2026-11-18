Un avion militaire de transport An-12 s’est écrasé le 17 novembre près de Iagounovo, dans la région russe de Kemerovo. Le ministère de la Défense annonce la mort des dix-neuf occupants. Le Comité d’enquête confirme le décès des personnes à bord et l’ouverture d’une procédure pénale. La défaillance technique évoquée par le ministère reste une explication attribuée aux autorités, alors que les circonstances font encore l’objet d’investigations. L’illustration est une archive du type d’appareil, pas une image de l’avion accidenté.

15

Lire l'article Stop

Les dix-neuf personnes présentes à bord d’un An-12 militaire sont mortes dans son crash dans la région de Kemerovo, selon le ministère russe de la Défense cité par Interfax. L’accident s’est produit le 17 novembre 2026 près du village de Iagounovo, précise le Comité d’enquête russe dans une communication publiée sur son canal officiel.

Un bilan annoncé par le ministère

D’après la Défense, l’appareil effectuait un vol planifié et est tombé dans une zone inhabitée. Le bilan de dix-neuf morts comprend les membres d’équipage et les autres personnes transportées. La dépêche ne fournit pas leur répartition ni leurs identités.

Le ministère évoque une défaillance technique et indique qu’une commission des forces aérospatiales travaille sur place. Cette explication demeure celle des autorités militaires : elle ne doit pas être présentée comme la conclusion d’une expertise indépendante ou d’une enquête achevée.

Une procédure pénale ouverte

Le Comité d’enquête confirme de son côté que tous les membres d’équipage et passagers ont péri. Son communiqué, effectivement consulté sur le canal officiel de l’institution, date le crash du 17 novembre et le situe dans la région de Kemerovo, également appelée Kouzbass.

Les enquêteurs militaires ont ouvert une procédure au titre de l’article 351 du code pénal russe, relatif à la violation des règles de vol ou de préparation des vols. L’institution précise que les circonstances sont en cours d’établissement. Cette qualification procédurale n’est pas une déclaration de culpabilité et ne désigne pas, à elle seule, la personne ou le mécanisme à l’origine de l’accident.

Les informations retenues ici ne permettent pas d’établir l’immatriculation de l’avion accidenté, son âge propre ou la nature exacte du problème technique. Elles ne permettent pas davantage d’attribuer le crash à une attaque. Les détails non confirmés sur un éventuel incendie en vol ne sont donc pas retenus comme une cause établie.

Illustration : An-12BK photographié en 2011 par Igor Dvurekov. Cet appareil n’est pas identifié comme celui de Kemerovo. Photo et habillage sous CC BY-SA 3.0, image intégrale redimensionnée et titrage ajouté hors photographie.

Sources

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews