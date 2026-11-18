En Syrie, les conseils locaux de conciliation ne se confondent ni avec le projet de médiation judiciaire ni avec la justice transitionnelle. Les sources officielles décrivent des démarches distinctes. Leur développement pose la question du consentement, des compétences et des garanties, sans établir que les textes annoncés ont été promulgués.

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Les conseils de conciliation prennent une place dans le règlement des différends en Syrie, alors que plusieurs chantiers législatifs restent ouverts. Leur développement ne signifie pourtant ni l’adoption d’une loi sur la médiation judiciaire ni l’achèvement du dispositif de justice transitionnelle. Les annonces officielles de ces derniers mois décrivent trois démarches distinctes, dont la portée ne peut être confondue.

Un réseau local qui revendique plusieurs milliers de bénévoles

Selon SANA, le 30 septembre, l’ouverture d’un bureau à Shiha, dans le gouvernorat de Hama, a donné une illustration concrète de cette implantation. Ce bureau doit suivre les conseils de l’ouest et du sud de Hama ainsi que ceux du centre d’Idleb. À cette occasion, Ali al-Jassem, président du conseil de conciliation et député, a fait état de plus de mille bureaux et commissions, regroupant plus de sept mille bénévoles. Ces chiffres sont ceux du responsable, et non le résultat d’un recensement indépendant.

Maysar Khalil, présenté comme le fondateur du dispositif, a affirmé que les démarches étaient gratuites et qu’aucune solution ne pouvait être imposée aux parties. Il a également indiqué que les tribunaux demeuraient le recours en cas d’échec. Ces engagements décrivent le fonctionnement revendiqué par les responsables. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de vérifier la manière dont chaque accord est obtenu ou exécuté.

La médiation judiciaire reste un projet distinct

Le ministère de la Justice avait présenté, le 20 août, une autre démarche : un projet de loi sur la médiation judiciaire. Lors de la première conférence nationale consacrée au sujet, le ministre Mazhar al-Wais avait défendu un mécanisme complémentaire des tribunaux, et non une justice concurrente. Il avait notamment maintenu dans le champ judiciaire les crimes majeurs et les affaires menaçant la sécurité de la société.

Le ministre souhaitait mobiliser des expériences locales et internationales, ainsi que des compétences de magistrats retraités, d’avocats et d’universitaires. Cette intervention exposait une orientation gouvernementale. Elle n’annonçait pas la promulgation du texte. Il serait donc inexact de présenter aujourd’hui les conseils locaux comme l’application démontrée d’une loi déjà entrée en vigueur sur cette seule base.

Le consentement et les droits restent au centre des interrogations

Une recherche publiée en octobre par Carnegie, fondée sur des entretiens avec des acteurs syriens, souligne les questions que pose cette extension. Elle rapporte à la fois la défense d’une participation volontaire par les responsables des conseils et des critiques concernant la protection de la propriété, les compétences des intervenants et la représentation des femmes. Ces observations ne constituent pas une évaluation exhaustive de tous les conseils. Elles montrent cependant pourquoi le nombre d’accords revendiqués ne suffit pas à mesurer les garanties offertes aux personnes concernées.

La justice transitionnelle suit son propre calendrier

Selon SANA, le 10 novembre, la commission parlementaire chargée de la justice transitionnelle a, de son côté, discuté d’une ébauche de cadre législatif. Le député Hicham al-Afioni a décrit des réunions préparatoires à la saisine officielle, et non l’adoption d’une loi. Ce chantier porte sur les droits des victimes, la vérité et la réparation. Il ne se réduit pas à la recherche d’un accord entre deux parties à un différend.

Le point essentiel est donc la distinction des statuts : des conseils exercent déjà une activité locale, la médiation judiciaire fait l’objet d’un projet et la justice transitionnelle d’un travail législatif préparatoire. Les éléments consultés n’établissent pas la promulgation des deux textes. Le suivi doit désormais porter sur leurs dispositions effectives et leur adoption, plutôt que transformer les intentions annoncées en garanties déjà acquises.

Photographie d’illustration : marché de Damas, 16 août 2008, sans lien avec les conseils étudiés. Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0. Cadre entier, version redimensionnée par Wikimedia Commons.

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