La NASA prévoit d’arrêter la collecte scientifique du satellite Terra le 1er décembre 2026, avant son extinction complète en janvier 2027. Lancé le 18 décembre 1999 pour une mission de six ans, cet observatoire a suivi les interactions entre l’atmosphère, les continents et les océans pendant près de vingt-sept ans. L’annonce du 17 novembre actualise un calendrier auparavant envisagé pour 2027. Les archives resteront accessibles gratuitement, tandis que la préparation de la fin de mission doit inclure un abaissement de l’orbite.

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Terra cessera de recueillir des données scientifiques le 1er décembre 2026, annonce la NASA dans un communiqué du 17 novembre. L’agence prévoit ensuite d’éteindre l’ensemble des systèmes du satellite en janvier 2027. Cette décision clôt une mission d’observation de la Terre lancée en décembre 1999 et initialement conçue pour six ans.

Deux étapes, et non un arrêt déjà réalisé

Le calendrier distingue la fin des observations de la mise hors service complète. Entre les deux, les équipes doivent employer le carburant restant pour abaisser l’orbite, puis procéder à l’extinction. La NASA invoque le vieillissement des systèmes et la dérive orbitale de l’appareil. Son annonce ne donne pas de date de rentrée atmosphérique : l’arrêt des instruments ne signifie donc pas une chute immédiate du satellite.

Ce calendrier du 17 novembre est le plus récent communiqué spécifique à la fin de Terra. Une note figurant encore dans un dossier historique de la NASA, publié le 29 décembre 2025, envisageait la fin des activités scientifiques en février 2027. Il faut désormais distinguer cette ancienne projection des échéances annoncées pour décembre 2026 et janvier 2027, sans transposer ces dernières aux autres satellites de la flotte.

Près de vingt-sept ans à observer une planète liée

Terra a décollé le 18 décembre 1999 depuis Vandenberg, en Californie. Après les vérifications et manœuvres initiales, il a rejoint son orbite de travail le 24 février 2000. À l’arrêt annoncé des observations, il lui manquera donc quelques semaines pour atteindre exactement vingt-sept années depuis son lancement.

L’intérêt de cet observatoire était de mesurer ensemble plusieurs composantes du système terrestre. Ses cinq instruments, ASTER, CERES, MISR, MOPITT et MODIS, ont permis d’étudier les surfaces, les nuages, les aérosols, la pollution et les échanges d’énergie. Cette approche associait des contributions américaines, japonaises et canadiennes.

Le dossier historique de la mission illustre cette complémentarité : ASTER cartographie notamment les propriétés des surfaces, CERES mesure le bilan radiatif de la Terre, tandis que MOPITT suivait le monoxyde de carbone dans la troposphère. MODIS fournit des observations dans 36 bandes spectrales. Ces capacités ne sont pas interchangeables et leur réunion sur une même plateforme constituait une particularité de Terra.

Les mesures s’arrêtent, les archives restent

La NASA cite parmi les apports de la mission le suivi de l’occupation des sols, des incendies, du transport des poussières et des fumées, de la composition atmosphérique et des glaces. Ces séries ont servi à la recherche ainsi qu’à des applications agricoles, hydrologiques ou de sécurité publique.

L’appareil fonctionnait déjà avec une charge scientifique réduite : MOPITT et certaines parties de CERES et d’ASTER avaient été arrêtés pour économiser l’énergie, précise le communiqué. La fin de la collecte ne supprimera cependant pas les observations accumulées. La NASA confirme que les données de Terra resteront gratuites et accessibles au public.

Illustration : photographie NASA de la préparation de Terra avant son lancement en décembre 1999, référence KSC-99PP-1412. Il s’agit d’une archive, et non d’une opération de fin de mission.

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