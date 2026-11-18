Marco Rubio dit ne pas voir de menace imminente contre Washington après l’enquête de CNN sur des projets d’attaque attribués à l’Iran. La chaîne s’appuie sur sept responsables américains anonymes et décrit elle-même des incertitudes sur un éventuel passage à l’acte. La Maison-Blanche lui avait indiqué qu’aucune menace crédible n’était identifiée à ce stade. Téhéran a démenti. Ce suivi distingue la nouvelle déclaration du secrétaire d’État, les réactions précédentes et les limites des éléments rendus publics dans cette affaire.

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Marco Rubio a déclaré le 18 novembre, à Manille, ne pas croire à une menace imminente contre Washington. Selon Reuters, le secrétaire d’État répondait à une question sur l’enquête de CNN évoquant de possibles projets iraniens d’attentat. Sa réponse constitue une prise de position américaine supplémentaire, pas la validation du scénario allégué.

Rubio a ajouté que les autorités restaient attentives aux menaces contre la sécurité des États-Unis. Ces propos interviennent après notre article du 17 novembre sur le démenti iranien et la réaction de Donald Trump.

Ce que CNN rapporte, et ce qui reste incertain

Dans son enquête publiée le 16 novembre, CNN cite sept responsables américains non nommés. Ils font état de renseignements concernant des options visant de hauts responsables de l’administration, avec un dispositif radiologique ou une arme chimique à Washington. La chaîne décrit toutefois un débat sur la capacité et la volonté iraniennes de les mettre à exécution.

Les sources interrogées présentent ces préparatifs supposés comme la recherche d’options plutôt que comme le signe d’une attaque imminente. CNN rapporte également que Lauren Bis, porte-parole de la Maison-Blanche, lui a indiqué qu’aucune menace crédible contre le territoire américain n’était identifiée à ce stade.

Il faut donc séparer trois éléments : les renseignements décrits par des interlocuteurs anonymes, l’évaluation publique des autorités et l’existence effective d’un projet opérationnel. Le récit journalistique ne fournit pas à lui seul une démonstration indépendante de ce dernier point.

Un démenti iranien, un avertissement conditionnel de Trump

Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les accusations le 17 novembre. Interrogé le même jour, Trump avait dit prendre l’information au sérieux et menacé l’Iran de conséquences si une attaque survenait, sans confirmer son imminence.

La déclaration de Rubio porte précisément sur cette imminence. Elle ne permet ni d’affirmer qu’un complot a été prouvé, ni de conclure qu’une enquête serait close. Aucune annonce d’arrestation ou de démantèlement n’apparaît dans les déclarations examinées ici.

Illustration : portrait officiel de Marco Rubio en 2018, United States Senate, domaine public. Cette archive ne représente pas son échange avec la presse à Manille.

Sources

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