Née à Amchit et installée en Louisiane, Afifa Karam a écrit trois romans arabes publiés à New York entre 1906 et 1910. Journaliste, traductrice et directrice de publications féminines, elle a défendu l’éducation et la solidarité entre femmes. Son parcours relie le Liban, la presse de l’émigration et les débuts du roman arabe moderne. Une monographie universitaire parue en septembre 2026 remet en lumière cette œuvre longtemps restée à l’écart des histoires littéraires les plus diffusées.

https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/reel-afifa-karam-1.mp4 Afifa Karam, une plume libanaise en Louisiane

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Née à Amchit en 1883, morte en Louisiane en 1924, Afifa Karam a fait du roman et du journalisme des instruments de défense des femmes. Ses trois romans arabes, publiés à New York entre 1906 et 1910, éclairent un chapitre encore peu connu de la littérature libanaise en émigration. Une monographie universitaire parue en septembre 2026 invite à retrouver cette œuvre.

Sur les pages anciennes, son nom apparaît en arabe, puis en anglais. Afifa Karam signe des livres, dirige une publication et s’adresse aux lectrices. Ces documents montrent une femme pleinement engagée dans la vie intellectuelle de son temps. Ils permettent aussi de suivre un parcours entre trois lieux : Amchit, où elle grandit ; Shreveport, où elle s’installe ; New York, où ses textes trouvent leurs éditeurs.

Afifa Karam, d’Amchit à la Louisiane

Afifa Karam quitte le Mont-Liban en 1897, à quatorze ans, après son mariage. Elle traverse l’Atlantique avec son époux, connu aux États-Unis sous le prénom John, sa mère et sa sœur. La famille s’établit à Shreveport. Cette ville de Louisiane reste son principal lieu de résidence jusqu’à sa mort, en 1924.

La précision compte. Les livres portent une adresse new-yorkaise, mais leur autrice ne vit pas principalement à Manhattan. Son activité relie le Sud américain au milieu des journaux arabophones de New York. L’émigration n’interrompt donc pas sa participation aux débats du Levant. Elle lui fournit d’autres expériences, d’autres interlocutrices et un nouveau public.

À cette époque, les termes « syrien » et « syro-libanais » désignent fréquemment les immigrants venus du Levant ottoman. Leur usage dans les titres des journaux et les documents américains précède les frontières contemporaines. Il faut conserver ce contexte pour lire le parcours d’une femme née dans l’actuel Liban.

Une journaliste qui s’adresse directement aux femmes

Afifa Karam collabore au journal arabophone al-Hoda, fondé par Naoum Mokarzel. Elle y anime une rubrique consacrée aux questions féminines. L’éducation, la situation des immigrantes et les rapports entre femmes et hommes occupent une place centrale dans son travail.

Son rôle dépasse celui d’une contributrice occasionnelle. En 1913, elle assure pendant six mois la direction du journal, durant l’absence de Mokarzel. Elle développe aussi des publications destinées aux femmes, dont al-Imra’a al-Suriyya et al-Alam al-Jadid al-Nisa’i. Un numéro conservé de cette dernière porte explicitement la mention anglaise d’une revue mensuelle publiée et dirigée par Mrs. Afifa Karam.

Ce dispositif donne à ses idées une circulation régulière. Le journal permet d’intervenir dans une discussion, de répondre aux objections et de retrouver les lectrices au numéro suivant. Le roman lui offre ensuite davantage de place pour montrer les effets des règles sociales sur une existence.

Trois romans, trois façons de raconter la contrainte

Publié en 1906, Badi’a wa Fouad, ou Badi’a et Fouad, suit une jeune femme de condition modeste. Son amour pour le fils d’une famille aisée se heurte aux différences sociales. Le départ vers les États-Unis déplace l’intrigue et les possibilités offertes aux personnages. La question du mariage s’inscrit ainsi dans une histoire de classe et de migration.

Fatima al-Badawiyya, généralement traduit par Fatima la Bédouine, paraît en 1908. Le récit rapproche Fatima, immigrante originaire du Liban, et Alice, une Américaine fortunée. Leurs échanges confrontent deux expériences féminines et des préjugés réciproques. La solidarité se construit à travers la parole, l’accueil et l’écoute.

Le roman ne réduit pas ce dialogue à une leçon américaine donnée à une femme arabe. Fatima peut répondre, critiquer et déplacer le jugement de son interlocutrice. L’entraide ne supprime toutefois pas leurs différences de fortune ou de position sociale. Cette tension donne au livre une portée plus précise qu’un simple éloge de l’entente entre cultures.

En 1910, Ghadat Amchit, La Jeune Fille d’Amchit, ramène le récit vers le pays quitté. Le mariage imposé et les violences domestiques structurent le destin de l’héroïne. L’autrice examine aussi l’écart entre les discours réformateurs et la place réellement accordée aux femmes. Les trois livres abordent ainsi un même problème par des situations différentes : qui décide de leur vie ?

Une place dans l’histoire du roman arabe

Ces dates situent Afifa Karam parmi les pionnières du roman arabe moderne. Ses trois livres précèdent Zaynab, publié en 1914 par l’Égyptien Mohammed Hussein Haykal et longtemps présenté comme un commencement décisif du genre. Cela ne suffit pas à lui attribuer, à son tour, un titre exclusif de « première » romancière arabe.

L’intérêt de son œuvre tient plutôt à ce qu’elle oblige à élargir le récit. Le roman arabe se développe dans plusieurs villes, auprès de publics différents, grâce à des femmes comme à des hommes. New York et les communautés émigrées appartiennent à cette histoire, au même titre que les centres littéraires du Levant et de l’Égypte.

La langue constitue un autre repère. Installée aux États-Unis, Karam écrit ses romans en arabe. Son œuvre relève donc à la fois de l’histoire littéraire arabe et de l’expérience américaine de l’immigration. La ranger dans une seule tradition nationale rend une partie de ce parcours moins visible.

Traduire, puis retrouver une œuvre dispersée

À ses romans s’ajoutent des traductions. Elle fait notamment paraître en arabe Nancy Stair, d’Elinor Macartney Lane, en 1914. D’autres traductions suivent, dont une œuvre d’Alexandre Dumas en 1918 et un roman historique de Luise Mühlbach en 1919. Cette activité prolonge son travail de circulation des récits entre plusieurs espaces culturels.

Afifa Karam meurt en juillet 1924, à quarante et un ans. Elle est enterrée à Shreveport. Sa reconnaissance dans la presse de l’émigration n’empêche pas son effacement progressif des histoires littéraires les plus diffusées. La conservation des livres et des périodiques devient alors une condition essentielle de leur redécouverte.

Cette redécouverte se poursuit aujourd’hui. En septembre 2026, Syracuse University Press publie A Bridge Too Soon: Afifa Karam and the Arabic Novel in the United States, d’Elizabeth Claire Saylor. Le livre reprend une recherche de longue durée consacrée à ses romans et à ses articles.

Des exemplaires de Fatima la Bédouine et de La Jeune Fille d’Amchit figurent aussi dans une collection universitaire de textes de femmes arabophones émigrées. Ces volumes replacent Afifa Karam dans une histoire collective. Pour lui rendre hommage, ses trois titres restent le point de départ : des récits écrits en arabe, publiés à New York, où les femmes discutent les conditions de leur liberté.

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