Microbiote et cancer : des pistes, pas encore un test

Une cohorte décrit des associations bactériennes avec plusieurs cancers. Une petite étude sur le mélanome rappelle les limites des scores prédictifs.

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Le microbiote intestinal peut-il aider à comprendre les cancers et leur réponse aux traitements ? Deux travaux publiés en septembre et octobre 2026 apportent des éléments très différents : une vaste cohorte décrit des associations avec plusieurs cancers, tandis qu’une petite étude sur le mélanome montre les limites d’un score censé caractériser cet écosystème.

Des différences observées chez 1 364 patients

Présentée par Mayo Clinic le 29 septembre, une recherche publiée dans une revue scientifique analyse des prélèvements de selles de 1 364 patients atteints de cancer, comparés notamment à ceux de 287 personnes sans cancer. Les prélèvements précédaient un nouveau traitement.

Après prise en compte d’autres problèmes de santé, les chercheurs identifient des associations entre 341 espèces bactériennes et cinq groupes de cancers. Chez les patients de 50 ans ou moins, le cancer colorectal est notamment associé à davantage de lactate et de Veillonella parvula, une bactérie qui utilise cette substance.

Ces observations ne prouvent pas que les bactéries provoquent la maladie. Les chercheurs veulent aussi vérifier, dans de plus grands groupes, les liens entre le microbiote avant traitement et certains effets indésirables de la chimiothérapie.

Un score éprouvé dans un petit groupe

Le travail publié le 30 octobre sur TOPOSCORE répond à une autre question. Il porte sur 24 patients atteints d’un mélanome métastatique initialement résistant à l’immunothérapie. Ils ont reçu deux cycles de chimiothérapie avant la reprise du traitement immunologique.

Le score résume des relations entre groupes de bactéries, plutôt que la seule présence d’une espèce. Mais sa valeur initiale n’a pas permis de distinguer significativement les patients selon leur réponse ultérieure. Les auteurs ne le présentent donc pas comme un outil prédictif autonome validé dans cette population.

Seulement neuf patients disposaient de prélèvements complets aux trois étapes étudiées. Six conservaient la même catégorie de score et trois changeaient. Ces trajectoires ne démontrent pas une transformation uniforme et favorable du microbiote sous chimiothérapie.

Des signaux de recherche, pas un choix de traitement

Les deux études ne sont pas contradictoires : repérer une association dans une population ne suffit pas à prévoir la réponse d’un malade. Les effectifs, les cancers et les traitements diffèrent. Les auteurs du travail sur TOPOSCORE demandent des cohortes plus importantes et une validation indépendante avant de tirer des conclusions cliniques de ces variations bactériennes.

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