Beyrouth : lutter contre les vols sans attendre le débat sur les armes

À Beyrouth, la lutte contre les vols et le racket croise le débat national sur les armes. Ibrahim Mneimneh réclame une application du droit sans exception. Les opérations policières doivent être suivies dans la durée et évaluées avec prudence, sans assimiler des quartiers, des nationalités ou des populations aux criminels.

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À Beyrouth, les demandes de sécurité quotidienne rencontrent le débat national sur les armes. Les deux dossiers se croisent lorsque des réseaux criminels bénéficient d’intimidation ou de protections. Ils ne se confondent pourtant pas : enquêter sur un braquage, poursuivre un racket ou démanteler un trafic répond à des faits précis, alors que le désarmement politique porte sur l’organisation du pouvoir et de la force.

Dans An-Nahar du 11 novembre, le député Ibrahim Mneimneh rejette « la sécurité par consentement », selon une traduction de ses propos en arabe, et réclame une action contre les vols et le racket. Le journal rapporte également qu’un député du Hezbollah, non nommé, ne s’oppose pas aux opérations contre la drogue et les vols. Cette position anonyme ne vaut pas engagement officiel de l’ensemble du parti.

Un préalable politique discuté

Une source sécuritaire citée par An-Nahar distingue sa capacité à intervenir contre la criminalité de la question du désarmement intégral, qu’elle estime liée à un accord politique. Cette appréciation décrit une lecture des contraintes du terrain. Elle ne transforme pas les infractions ordinaires en actes autorisés jusqu’à la conclusion d’un compromis national.

La distinction importe pour les habitants. Une victime de vol attend une enquête et une réponse judiciaire sur son dossier. Elle ne peut mesurer la protection dont elle bénéficie à la seule annonce d’un objectif général de « ville sans armes ». La sécurité quotidienne se juge aussi à la possibilité de déposer plainte, de fournir des éléments et d’obtenir un suivi.

Les communications publiques des Forces de sécurité intérieure font régulièrement état d’enquêtes et d’arrestations pour vols, escroqueries ou trafics. Ces annonces montrent l’existence d’une activité policière. Elles ne suffisent pas à établir que la criminalité recule dans toute la capitale, faute de séries comparables et d’un périmètre constant.

Les opérations ponctuelles ont besoin d’un suivi

Dans Al Liwa du 11 novembre, une chronique de Maarouf al-Daouk appelle à traiter les problèmes de sécurité au-delà des interventions isolées, en évoquant notamment les motos et les vols. Ce plaidoyer soulève une question de méthode : que reste-t-il d’une opération une fois les patrouilles parties ?

Pour apprécier une réponse publique, il faudrait distinguer les plaintes reçues, les faits élucidés, les arrestations et les suites judiciaires. Ces indicateurs ne sont pas interchangeables. Une hausse des plaintes peut aussi traduire une meilleure confiance dans les services, tandis qu’un grand nombre de contrôles ne démontre pas à lui seul un recul des agressions.

La circulation des deux-roues appelle la même précision. Un véhicule utilisé lors d’un vol peut constituer un élément d’enquête ; cela ne justifie pas d’assimiler l’ensemble des conducteurs à des suspects. Une mesure de circulation doit être évaluée selon son objet, sa proportionnalité et ses effets, notamment sur ceux qui utilisent une moto pour travailler.

Prévenir sans désigner une population

Al Bina, dans son édition du 11 novembre, défend une prévention sociale et insiste sur la responsabilité individuelle. Cette approche permet d’éviter un glissement fréquent : attribuer la délinquance à une nationalité, à un quartier ou à une condition sociale. Une enquête doit établir des actes et des responsabilités, non valider une suspicion collective.

La réponse attendue combine donc présence sécuritaire, traitement judiciaire et prévention. Le débat sur le monopole des armes reste essentiel. Il ne fournit cependant pas un calendrier acceptable pour différer toute action contre les atteintes quotidiennes aux personnes et aux biens. À Beyrouth, l’enjeu immédiat est de rendre cette action régulière, contrôlable et accessible aux habitants.

Beyrouth · Illustration, aucune opération représentée. Photo entière redimensionnée proportionnellement, aucun recadrage ni retouche. Elle ne représente pas une opération actuelle. © Jo Kassis / Pexels

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