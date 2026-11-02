EDL engage les coupures pour impayés du secteur public

Électricité du Liban a annoncé lundi 2 novembre le lancement des procédures de coupure visant des administrations, établissements publics et municipalités en défaut de paiement. La mesure concerne les organismes qui n’ont pas non plus contacté EDL pour régulariser leur situation. Depuis ce matin, l’établissement actualise leurs listes d’abonnements et a donné les instructions nécessaires. Son conseil d’administration appelle à ne pas diffuser de noms non confirmés. Un nouveau communiqué doit préciser le déroulement de la journée et les résultats des mesures prises.

20

Lire l'article Stop

Électricité du Liban (EDL) a annoncé lundi 2 novembre 2026 la mise en œuvre de sa décision de coupure pour impayés. Elle vise des administrations, établissements publics et municipalités qui n’ont pas réglé leurs factures ni contacté l’établissement pour régulariser leur situation.

Le conseil d’administration précise que les équipes ont commencé, dès ce matin, à actualiser les listes d’abonnements des organismes concernés. EDL a également donné les instructions nécessaires à l’exécution des coupures.

EDL demande de ne pas diffuser de noms non confirmés

Le communiqué ne fournit toutefois aucune liste des administrations ou municipalités effectivement privées de courant. Il ne chiffre pas non plus les coupures réalisées.

Le conseil d’administration appelle les médias à vérifier les noms des organismes concernés. Il leur demande de s’en tenir exclusivement à ses annonces afin d’éviter toute confusion.

Un nouveau communiqué doit préciser le déroulement de cette journée et les résultats des mesures prises.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews