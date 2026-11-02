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Port de Beyrouth : un record de 2 072 EVP frigorifiques

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Le port de Beyrouth a annoncé lundi 2 novembre un record de 2 072 EVP frigorifiques enregistrés en une seule journée. Selon son communiqué, il s’agit du plus haut niveau atteint dans son histoire pour cette catégorie de conteneurs. Le chiffre est exprimé en équivalents vingt pieds, une unité de capacité, et non en nombre de conteneurs physiques. Le port met en avant sa capacité à traiter ces marchandises aux exigences techniques particulières. Il ne précise ni la date de cette performance ni le précédent record.

Couverture éditoriale : port de Beyrouth, photographie d’archives de 2003.
Port de Beyrouth, archives 2003. Photo Ismail Küpeli / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Adaptation éditoriale Libnanews.
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Le port de Beyrouth a annoncé lundi 2 novembre 2026 un record de 2 072 EVP frigorifiques enregistrés en une journée. Selon son communiqué, il s’agit du plus haut niveau atteint dans son histoire pour cette catégorie de conteneurs.

Un record annoncé par le port de Beyrouth

L’établissement présente ce chiffre comme un indicateur de sa capacité à traiter des volumes importants de conteneurs aux exigences techniques particulières. Il met en avant sa préparation opérationnelle, sa réactivité et sa réponse aux besoins des commerçants et des exportateurs.

Le volume annoncé concerne les conteneurs réfrigérés, également désignés par le terme anglais « reefer ». Le chiffre de 2 072 est exprimé en équivalents vingt pieds (EVP), une unité de capacité utilisée dans le transport maritime. Il ne correspond donc pas nécessairement au nombre de conteneurs physiques.

Le communiqué ne précise ni la date de la journée concernée ni le niveau du précédent record. Il ne détaille pas non plus la répartition de ce volume entre les différentes opérations du port.

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