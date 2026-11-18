Equinor a annoncé mardi 17 novembre avoir détecté une cyberattaque en cours contre certains systèmes informatiques. Le groupe norvégien affirme que ses activités et sa production ne sont pas affectées.
Equinor mobilise ses équipes
Dans son communiqué, publié à 17 h 55 UTC puis actualisé à 18 h 40 UTC, l’entreprise indique avoir mobilisé les ressources nécessaires pour neutraliser l’attaque et rétablir l’intégrité de ses systèmes. Elle précise que les autorités compétentes sont en cours d’information.
Equinor déclare également ne disposer d’aucun indice de vol de données. Cette formulation ne constitue pas la garantie qu’aucune information n’a été compromise : elle décrit l’état des constatations communiqué par le groupe.
Ni auteur identifié ni fin d’incident annoncée
Le communiqué ne nomme pas les systèmes concernés, ne précise pas la méthode employée et n’attribue l’attaque à aucun acteur. Il n’annonce pas non plus sa neutralisation. L’absence d’effet signalé sur la production doit donc être distinguée de la résolution de l’incident informatique.
Illustration d’archive : bureaux d’Equinor à Fornebu, Bærum, le 23 février 2021. Cette photographie ne localise pas les systèmes touchés. Ryan Hodnett / Wikimedia Commons ; habillage Libnanews. Photo et adaptation sous licence CC BY-SA 4.0. Photographie originale.
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