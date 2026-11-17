L’état-major koweïtien annonce que ses défenses aériennes font face à des drones hostiles dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026. Il attribue les éventuelles détonations aux opérations d’interception et demande de suivre les consignes officielles. Le message ne précise ni l’origine des appareils, ni les cibles visées, ni un bilan humain ou matériel. Cette alerte intervient dans un contexte régional tendu, mais ne permet pas à elle seule de désigner un responsable ou de confirmer des dégâts.

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Les défenses aériennes du Koweït font face à des attaques de drones hostiles, a annoncé l’état-major dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026. Le message a été diffusé peu après minuit, heure locale.

L’armée explique que les détonations éventuellement entendues résultent des opérations d’interception. Elle demande à la population de respecter les instructions de sécurité des autorités compétentes.

Aucun bilan précisé dans cette annonce

Le communiqué ne donne ni nombre de drones, ni origine des appareils, ni localisation des cibles. Il ne présente pas de bilan humain ou matériel. Cette absence d’information ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dégâts.

Un contexte régional tendu

Mardi, le gouvernement koweïtien avait condamné les attaques visant Bahreïn et l’Arabie saoudite. Il avait aussi examiné le projet de commandement avancé du Conseil de coopération du Golfe au Koweït. Ces éléments de contexte ne permettent pas d’attribuer l’attaque annoncée cette nuit à un acteur déterminé.

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