L’OMS présente un nouveau point sur Ebola en République démocratique du Congo, six mois après la déclaration d’urgence internationale. Son point de presse du 17 novembre évoque plus de 11 300 cas et 5 500 décès. La détection tardive et l’insécurité continuent de freiner la riposte. Deux candidats vaccins spécifiques au virus Bundibugyo sont attendus dans les essais. Le comité d’urgence examine la situation, sans décision finale annoncée dans les allocutions consultées. Ce suivi complète le bilan publié par Libnanews le 11 novembre.

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L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo dépasse 11 300 cas signalés et atteint 5 500 décès, selon le point de presse du directeur général de l’OMS du 17 novembre. Six mois après la déclaration d’urgence internationale, la transmission persiste et l’insécurité freine les soins.

Ce nouveau point fait suite au bilan de 11 042 cas confirmés et 5 387 décès, arrêté au 9 novembre, que Libnanews avait présenté le 11 novembre. Les chiffres sont des cumuls, pas le nombre de nouvelles infections de la journée. Les communications du 17 novembre ne donnent pas toutes les mêmes totaux : l’allocution d’ouverture du comité d’urgence mentionne encore plus de 11 000 cas et 5 400 décès. Le bilan retenu ici est celui du point de presse.

Ebola en RDC : la détection reste trop tardive

Devant le comité d’urgence, le directeur général décrit une épidémie touchant 67 zones de santé dans huit provinces. Entre 400 et 500 nouveaux cas sont encore signalés chaque semaine. Deux tiers des décès confirmés surviennent hors des centres de traitement, signe d’une identification trop tardive des infections.

L’insécurité complique le suivi. L’OMS rapporte que l’attaque de Cantine-Aloya a tué 66 civils, dont trois soignants, et entraîné la perte du suivi de plus de 1 000 contacts. Elle signale aussi que des retards de paiement des équipes fragilisent la riposte.

Deux candidats vaccins attendus dans les essais

La recherche concerne le virus Bundibugyo. L’essai lancé le mois dernier utilise Ervebo, homologué contre le virus Ebola dit Zaïre, mais pas contre Bundibugyo. Deux candidats conçus spécifiquement contre Bundibugyo doivent rejoindre les essais. Au point de presse, l’OMS envisage leur entrée dès la semaine suivante : ce calendrier annoncé ne vaut ni démarrage constaté ni homologation.

Le comité d’urgence s’est réuni le 17 novembre pour examiner la situation et conseiller le directeur général. Les allocutions consultées annoncent cet examen, sans en publier la décision finale.

Illustration : micrographie d’archive d’un virion Ebola, 1976, CDC / Dr Frederick A. Murphy, domaine public. Elle ne montre pas un prélèvement de l’épidémie actuelle.

À relire : Notre bilan publié le 11 novembre.

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