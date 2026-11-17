Matan Kahana, député du parti Yashar et allié de Gadi Eisenkot, a été élu président de la Knesset mardi 17 novembre 2026 avec 66 voix. Le candidat du Likud, Ofir Katz, en a obtenu 52. Ce changement à la tête du Parlement renforce la capacité du camp opposé à Benjamin Netanyahu à peser sur les travaux législatifs. Il ne vaut toutefois ni formation d’un nouveau gouvernement ni vote de confiance à une coalition conduite par Eisenkot.

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Matan Kahana a été élu président de la Knesset mardi 17 novembre 2026. Le député du parti Yashar, allié de Gadi Eisenkot, a obtenu 66 voix, contre 52 pour le candidat du Likud, Ofir Katz. Il succède à Amir Ohana à la tête du Parlement israélien.

Ce résultat donne au camp opposé à Benjamin Netanyahu un levier institutionnel important, alors que les négociations sur la formation du prochain gouvernement se poursuivent. Kahana bénéficiait du soutien du bloc conduit par Eisenkot et des formations arabes Ra’am et Liste commune.

Une victoire parlementaire, pas encore un gouvernement

La présidence de la Knesset pèse sur l’organisation des débats et le fonctionnement du Parlement. Son changement de titulaire peut faciliter les initiatives législatives du camp qui réclame une rupture avec les politiques du gouvernement sortant.

Le vote ne désigne cependant pas le Premier ministre et ne constitue pas une investiture gouvernementale. Eisenkot doit toujours réunir les soutiens nécessaires à une coalition, après avoir reçu le mandat de former un gouvernement. Netanyahu reste à la tête du gouvernement sortant.

Kahana promet de représenter tous les citoyens

Dans son premier discours après le scrutin, Kahana a affirmé vouloir exercer la fonction au service de l’ensemble des citoyens. Il a également assuré que, sous sa présidence, la Knesset respecterait les décisions de justice, tout en appelant à rechercher un large accord sur les équilibres entre les pouvoirs.

Le Likud a dénoncé cette élection et le soutien des partis arabes. Le désaccord sur la majorité parlementaire demeure ainsi entier, malgré le résultat désormais acquis pour la présidence de la Knesset.

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