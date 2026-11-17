Joseph Aoun réclame le monopole des armes, les banques annoncent une grève et le gouvernement annule sa séance. MEA prépare Kinshasa, Gaza affronte l’hiver, Londres sanctionne des entreprises et Deutsche Bank répond aux révélations. Les faits vérifiés et les rendez-vous utiles du mercredi 18 novembre, dans cette édition de minuit.

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Édition du mercredi 18 novembre 2026, minuit à Beyrouth. L’appel de Joseph Aoun au désarmement du Hezbollah, la grève bancaire annoncée pour ce mercredi et l’absence de Conseil des ministres dominent l’actualité libanaise. À l’échelle régionale, l’hiver aggrave la crise humanitaire à Gaza et Londres sanctionne des entreprises liées aux colonies. Dans le monde, une enquête internationale remet les contrôles de Deutsche Bank sous les projecteurs.

Au Liban, Aoun défend le monopole des armes et la négociation

Joseph Aoun a appelé mardi le Hezbollah à remettre ses armes à l’État. Dans un entretien télévisé, le président a réaffirmé qu’un pays ne pouvait conserver deux arsenaux et deux centres de décision militaire. Il privilégie toutefois les contacts et le dialogue pour parvenir à une remise des armes sans affrontement intérieur.

Le chef de l’État défend la voie diplomatique pour obtenir le retrait israélien, le retour des déplacés, la reconstruction et la libération des prisonniers. Il reconnaît qu’aucun calendrier précis de retrait n’a été fixé. Il refuse également une participation israélienne à la vérification du désarmement et évoque la possibilité d’une équipe onusienne comprenant des représentants arabes ou européens. Cette proposition ne constitue pas l’annonce d’un mécanisme déjà adopté.

Le désaccord reste donc double : sur le détenteur de la décision militaire et sur les moyens d’obtenir la fin de l’occupation. La position présidentielle ne doit pas être confondue avec un accord du Hezbollah ou avec des engagements israéliens nouveaux.

Banques : une grève annoncée pour ce mercredi

L’Association des banques du Liban a annoncé une grève d’avertissement le 18 novembre, puis chaque mercredi au cours des prochaines semaines. La décision prise lundi concerne le traitement fiscal des écarts de change et des provisions sur les euro-obligations de l’État. L’association conteste leur réintégration dans l’assiette imposable et réclame des modifications fiscales ou législatives.

Cette contestation exprime la position des établissements bancaires ; elle ne vaut pas jugement établissant leur interprétation du droit. Le conseil d’administration de l’ABL s’est réservé la possibilité de suspendre, d’annuler ou de durcir le mouvement selon les réponses obtenues. Avant un déplacement, les clients ont intérêt à vérifier directement auprès de leur banque les services effectivement accessibles. Aucune disponibilité générale des agences, distributeurs ou virements ne peut être garantie à partir du seul communiqué.

Gouvernement : pas de séance cette semaine

La présidence du Conseil des ministres a annoncé mardi soir qu’aucune séance ne serait organisée cette semaine, Nawaf Salam devant quitter le Liban jeudi pour un motif familial. Cette communication plus récente prévaut sur l’ordre du jour d’une réunion du 19 novembre encore affiché en ligne. Elle n’annonce pas de date de remplacement.

MEA : un nouvel avion, Kinshasa en perspective

La Middle East Airlines a accueilli son premier Airbus A321XLR à Beyrouth. Mohammad el-Hout a évoqué la prochaine réouverture de la liaison avec Kinshasa, sans préciser de date de reprise ni de fréquence. L’appareil livré comporte 160 sièges, dont 22 en classe affaires et 138 en classe économique.

Le président de la compagnie a aussi plaidé pour les adaptations de l’aéroport nécessaires au rétablissement des vols directs avec les États-Unis. Cet objectif ne signifie pas que les autorisations ou les conditions opérationnelles sont déjà réunies. Livraison d’un avion, annonce d’une destination et ouverture commerciale restent trois étapes différentes.

Iran : une frappe à Qeshm, selon un responsable américain

Un responsable militaire américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, affirme que des avions de combat ont frappé mardi un site de lancement de missiles des Gardiens de la révolution sur l’île de Qeshm. Il présente l’opération comme une réponse à des attaques visant le personnel et les moyens américains. Cette justification reste celle de Washington ; les dommages militaires et un éventuel bilan humain ne sont pas établis indépendamment.

Gaza : l’hiver fragilise encore l’aide alimentaire

Le Programme alimentaire mondial et l’Organisation internationale pour les migrations ont lancé mardi une alerte commune. Plus de 1,7 million de personnes restent déplacées et 1,4 million sont confrontées à une faim aiguë, selon les deux agences. Les pluies endommagent les abris, détruisent des réserves alimentaires et aggravent les risques liés à la contamination par les eaux usées.

Le PAM indique que le manque de financement l’a contraint à fournir des repas chauds un jour sur deux et à réduire aussi les colis alimentaires et l’assistance monétaire. Les agences réclament des ressources et un accès régulier aux fournitures d’hiver. Elles soulignent que l’amélioration fragile de la situation alimentaire dépend largement de l’aide, et non d’un rétablissement des revenus et des marchés locaux.

Cisjordanie : Londres vise huit entreprises et Tzav 9

Le gouvernement britannique a annoncé des sanctions contre huit entreprises de construction, d’immobilier et d’architecture impliquées, selon lui, dans l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée. Le mouvement Tzav 9 est également visé pour le blocage de convois humanitaires destinés à Gaza. Les neuf entités font l’objet de gels d’avoirs et d’interdictions d’exercer des fonctions de direction dans le cadre britannique.

Londres présente ces mesures comme une défense de la solution à deux États, notamment face au projet E1. Il distingue ce paquet d’un embargo général sur Israël. Les restrictions envisagées sur l’importation de produits des colonies et la publicité immobilière relèvent d’un chantier législatif séparé, pas de mesures déjà appliquées par cette seule annonce.

Deutsche Bank : quinze millions de documents et une réponse de la banque

Une enquête internationale fondée sur plus de quinze millions de fichiers remis par des lanceurs d’alerte décrit des failles présumées dans les contrôles de Deutsche Bank et le traitement de clients à risque. Les documents couvrent des activités depuis le début des années 2010. La présence d’un nom dans cette documentation n’établit pas, à elle seule, une infraction.

La banque répond que les dossiers évoqués remontent à plusieurs années, parfois deux décennies, et qu’ils ont été examinés avec les autorités compétentes lorsque cela était nécessaire. Elle revendique sept milliards d’euros d’investissements directs dans ses contrôles entre 2019 et 2025. Après des tests avec une société de sécurité, elle affirme ne pas avoir constaté de compromission de son environnement informatique actuel, tout en poursuivant son analyse.

À retenir ce matin : tirs d’exercice devant Anfeh

L’armée annonce des exercices navals avec tirs réels devant Anfeh, dans le Koura, ce mercredi 18 novembre à partir de 9 heures et jusqu’à leur fin. Elle demande aux habitants et aux propriétaires de bateaux de pêche de ne pas s’approcher de la zone pendant les exercices.

Couverture : Ras Naqoura, photographie d’archives de François el Bacha / Libnanews. Elle illustre le littoral libanais et ne représente pas un événement de cette édition.

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