Gaza : le Conseil de la paix presse Israël d’agir

Le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump, demande lundi 9 novembre à Israël de faciliter immédiatement l’entrée des secours hivernaux dans la bande de Gaza. Après les inondations, il juge insuffisantes les mesures envisagées et rappelle les engagements humanitaires pris à Charm el-Cheikh. Il appelle aussi le Hamas à déposer les armes et à transférer le pouvoir civil. Les autorités israéliennes mettent, de leur côté, en avant les fournitures déjà acheminées et les difficultés logistiques de certaines organisations.

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Le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump, presse Israël d’ouvrir davantage l’accès aux secours pour Gaza. Dans un communiqué du lundi 9 novembre 2026, il juge insuffisantes les mesures envisagées après les inondations du week-end. Il demande aussi au Hamas de déposer les armes et de transférer le pouvoir à l’administration civile prévue par le plan américain.

Le Conseil de la paix réclame des autorisations immédiates

L’instance décrit une urgence humanitaire déjà présente, au-delà des risques liés à l’hiver à venir. Les pluies ont submergé des dizaines de milliers de tentes et d’abris précaires, selon son communiqué. Les familles déplacées ont perdu des biens essentiels et restent exposées au froid.

Le Conseil demande au gouvernement israélien d’autoriser et de faciliter immédiatement l’entrée des fournitures nécessaires. Il cite les abris temporaires, l’eau, l’assainissement, le drainage et l’évacuation des déchets. Il rappelle les engagements du protocole humanitaire de Charm el-Cheikh.

Il estime que les retards d’autorisation ont aggravé une crise prévisible. Il leur attribue également une partie du retard dans le désarmement et le transfert du pouvoir au Comité national pour l’administration de Gaza. Ce lien constitue l’appréciation du Conseil, pas le constat d’une enquête indépendante.

Israël défend le bilan de son programme hivernal

Dans une communication diffusée lundi, l’armée israélienne et le COGAT mettent en avant les secours déjà acheminés. Ils affirment que plus de 91 000 tentes et 8 200 camions de fournitures sont entrés depuis le lancement du programme hivernal. Ces volumes cumulés ne correspondent ni aux livraisons de la seule journée ni aux stocks encore disponibles.

Les autorités israéliennes annoncent plus de 850 demandes approuvées pour des équipements hivernaux. Selon elles, environ la moitié n’ont pas encore débouché sur un acheminement, notamment pour des raisons logistiques et budgétaires. Elles disent examiner des solutions de remplacement pour le matériel susceptible d’être utilisé par le Hamas.

Le Conseil reconnaît les mesures à l’étude, notamment au COGAT, mais les juge insuffisantes. Son appel intervient après le bilan humanitaire des destructions publié plus tôt dans la journée. Il porte désormais sur l’exécution des engagements et l’accès aux équipements.

Un appel également adressé au Hamas et aux donateurs

Le communiqué reproche au Hamas des activités militaires dans des zones civiles et près de positions israéliennes. Le Conseil estime qu’elles mettent la population en danger et demande leur arrêt, ainsi que le transfert des responsabilités civiles.

Il appelle enfin les Nations unies, leurs agences et les donateurs à mobiliser rapidement des moyens financiers, des fournitures et un soutien opérationnel. La priorité immédiate reste la protection des familles pendant l’hiver, parallèlement au rétablissement d’institutions civiles.

Photo d’illustration : Donald Trump lors de la cérémonie de signature de la charte du Conseil de la paix à Davos, le 22 janvier 2026. Photo officielle Daniel Torok / Maison-Blanche, domaine public américain, via Wikimedia Commons. Photo entière conservée, sans retouche ; habillage éditorial Libnanews. Photo d’origine, crédits et droits.

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