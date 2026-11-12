Gaza : onze morts signalés, Israël confirme la frappe

La Défense civile rapporte onze morts le 12 novembre, dont six à l’hôpital Nasser. Israël confirme la frappe ; le sort du responsable du Hamas visé reste inconnu.

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La Défense civile de Gaza a porté à onze le nombre de personnes tuées jeudi 12 novembre 2026 dans des frappes et des tirs israéliens. Six de ces morts ont été recensés au complexe hospitalier Nasser, à Khan Younès. Le bilan de la journée ne constitue donc pas une révision à onze du seul bombardement de l’hôpital.

Depuis les premières informations publiées dans la nuit, l’armée israélienne a confirmé avoir frappé Nasser. Elle affirme avoir visé Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès, ainsi que d’autres membres du mouvement. Sa mort n’est pas confirmée.

À Nasser, le service de chirurgie touché

Dans une déclaration datée du 12 novembre, le ministère de la Santé de Gaza situe l’attaque après minuit et désigne le bâtiment de chirurgie du complexe médical. Il fait état de six morts parmi les soignants, les patients et leurs accompagnants, dont le docteur Rizk Abou Chouaira. Le ministère dénonce une attaque contre un établissement accueillant des malades en cours de traitement et des équipes médicales au travail.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, avait indiqué dans la matinée que le bombardement avait fait au moins six morts et vingt blessés. Il décrivait d’importants dégâts dans le département de chirurgie. Les images tournées à l’intérieur montraient des débris et du mobilier éparpillés dans les salles, des fils suspendus aux plafonds endommagés et l’évacuation de blessés sur des brancards dans les couloirs encombrés.

Le bilan de six décès a également été confirmé par l’hôpital. Les nombres de blessés communiqués au fil des premières heures ne doivent pas être additionnés : ils concernent la même attaque, observée à des moments différents.

Des morts également dans le centre et à Gaza-ville

Selon la Défense civile, les cinq autres morts de jeudi comprennent une personne touchée par des tirs près d’al-Bureij, une dans un véhicule frappé près de Deir el-Balah et trois à Gaza-ville, dont une femme. Ce décompte est attribué aux secours palestiniens et ne constitue pas un bilan indépendant.

Des informations palestiniennes publiées dans l’après-midi du 12 novembre rapportaient notamment la mort de Nachaat Fouad Aouad, 26 ans, dans une attaque de drone contre un véhicule rue Al-Baraka, au sud de Deir el-Balah. Elles faisaient aussi état d’une frappe près de l’entrée de l’hôpital al-Chifa et d’une autre aux abords du cimetière de Jabalia al-Nazla. L’armée israélienne confirme avoir visé une personne à Gaza-ville, mais dément avoir frappé près d’al-Chifa. Ces signalements localisés ne sont pas additionnés au bilan global.

Des versions opposées sur l’usage de l’hôpital

L’armée israélienne accuse le Hamas d’utiliser Nasser comme centre de commandement. Le mouvement dément toute utilisation militaire du complexe. L’existence alléguée de ce centre n’a pas pu être vérifiée indépendamment.

Le ministère de la Santé avertit que les attaques contre les hôpitaux réduisent davantage les capacités de soins encore disponibles dans l’enclave. Il demande la protection des patients, des personnels et des installations médicales.

Ces événements surviennent alors qu’Israël et le Hamas s’accusent de violer le cessez-le-feu conclu en octobre 2025. Les autorités sanitaires gazaouies rapportaient déjà plus de 1 600 Palestiniens tués depuis cet accord, avant les derniers éléments de jeudi. Ce cumul ne doit pas être confondu avec les onze morts signalés pour cette seule journée.

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