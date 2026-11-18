GTA VI arrive sur PS5 et Xbox Series X|S le 19 novembre. Rockstar annonce une ouverture à minuit local, un préchargement pouvant atteindre 212 Go et une boîte sans disque. Take-Two attend beaucoup du lancement, mais ses prévisions financières ne constituent pas encore un bilan des ventes du nouveau jeu. Les joueurs doivent distinguer le préchargement du déblocage et vérifier la région de leur compte. Le calendrier annoncé ne prévoit pas de version PC pour cette échéance. Les chiffres du groupe portent sur l’ensemble de ses activités.

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GTA VI arrive le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. À la veille de cette sortie, Rockstar fixe le déblocage à minuit, heure locale, dans toutes les régions. Le lancement ramène les joueurs à Vice City, au cœur de l’État fictif de Leonida. Pour Take-Two, maison mère du studio, il constitue aussi un rendez-vous commercial majeur. Mais l’attente ne vaut pas encore bilan des ventes.

GTA VI : un lancement à minuit, pas une heure mondiale unique

La précision vient de l’assistance officielle de Rockstar, mise à jour le 3 novembre. Elle distingue l’ouverture du jeu de son préchargement. Les fichiers pouvaient être téléchargés dès le 10 novembre : à minuit dans chaque fuseau sur PS5, mais à 0 heure GMT sur Xbox Series X|S. L’accès au jeu suit, lui, la règle annoncée du 19 novembre à minuit local sur les deux consoles.

Ces deux calendriers ne doivent donc pas être confondus. Avoir terminé l’installation ne permet pas, à lui seul, de jouer avant le déblocage. L’horaire affiché par la boutique du compte reste à vérifier avant de préparer sa soirée, notamment lorsque la région du compte diffère du pays de résidence.

Le lancement annoncé concerne les deux familles de consoles actuelles de Sony et Microsoft. Le calendrier publié par Take-Two ne présente pas de version PC de GTA VI pour cette échéance. Il ne faut pas transformer cette absence en date de sortie ultérieure : aucune n’est fournie dans ce calendrier.

Jusqu’à 212 Go à prévoir pour le préchargement

La préparation passe aussi par le stockage. Rockstar indique que le préchargement peut nécessiter jusqu’à 212 Go d’espace disponible, selon l’appareil. Ce plafond annoncé ne constitue ni une taille identique garantie pour chaque console, ni une estimation du temps de téléchargement. Celui-ci dépend notamment de la connexion utilisée.

Pour le téléchargement automatique sur PS5, la fonction correspondante doit être activée et la console allumée ou en mode repos. Sur Xbox Series X|S, Rockstar renvoie aux mises à jour automatiques, avec une console allumée ou en veille. Ces réglages sont utiles avant l’ouverture du jeu, sans garantir l’absence d’incidents techniques le jour du lancement.

Autre point pratique : la version vendue en boîte contient un code de téléchargement, pas un disque. L’achat physique ne dispense donc pas de récupérer les fichiers. Sur PlayStation, Rockstar précise que les codes dépendent de la région du compte, un point à vérifier pour les achats importés. Sa fiche indique en revanche que les codes Xbox ne sont pas verrouillés par région.

Vice City, Jason et Lucia au centre du jeu

Le récit présenté par Rockstar suit Jason et Lucia. Après un coup qui tourne mal, les deux personnages se retrouvent pris dans une conspiration criminelle traversant Leonida. Vice City en constitue un point central. Ce cadre relève de la présentation officielle du jeu, pas d’un compte rendu de parties réalisées par notre rédaction.

Deux éditions sont annoncées : Standard et Ultimate. La seconde ajoute des contenus liés au parcours des personnages. Les acheteurs de l’édition Standard peuvent acquérir cette extension séparément. Ces différences commerciales ne changent pas les plateformes retenues pour le lancement.

Une attente commerciale, pas encore un résultat

Le 9 novembre, Take-Two a maintenu sa prévision de 8 à 8,2 milliards de dollars de « net bookings » pour l’exercice clos le 31 mars 2027. Cet indicateur commercial ne se confond pas avec le chiffre d’affaires comptable. Surtout, il concerne tout le groupe, pas uniquement GTA VI.

Les comptes du trimestre clos le 30 septembre montrent le point de départ : 1,60 milliard de dollars de net bookings, en recul de 18 % sur un an. Le chiffre d’affaires atteint 1,497 milliard et la perte nette 54 millions. Les dépenses récurrentes des joueurs représentent 81 % des net bookings trimestriels.

La direction affirme que les précommandes atteignent des niveaux sans précédent, sans publier de quantité dans ce communiqué. Cette appréciation ne permet donc pas de chiffrer les exemplaires vendus. Les recherches sur internet, même très nombreuses, ne le permettent pas davantage. Le premier bilan commercial vérifiable reste à venir après l’ouverture du jeu.

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