Le camp Eisenkot attribue à Netanyahu plusieurs exigences pour un gouvernement d’unité. Le Likoud conteste le détail des discussions, mais revendique la direction du cabinet. Derrière cette controverse se jouent la succession politique, la conscription des ultraorthodoxes, l’enquête sur le 7 octobre et le maintien des réformes judiciaires déjà adoptées.

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Des responsables du camp Eisenkot attribuent à Netanyahu plusieurs exigences pour un gouvernement d’unité, rapporte Yuval Karni dans Ynet le 18 novembre. Le Likoud conteste le détail de ces discussions, mais confirme vouloir diriger le cabinet.

Cinq conditions centrales, puis des principes supplémentaires

Le texte distingue cinq conditions principales, puis des principes complémentaires. Il ne s’agit pas d’un programme accepté par les négociateurs :

Une présidence du gouvernement exercée par Netanyahu pendant environ quatre ans, sans alternance.

Un texte sur l’exemption de service militaire des ultraorthodoxes suivant la formule de Boaz Bismuth, avec l’accord de leurs partis.

L’absence de commission d’enquête d’État sur le 7 octobre.

La participation d’Itamar Ben-Gvir au gouvernement.

Le maintien des lois de la réforme judiciaire adoptées par la précédente Knesset.

Parmi les principes supplémentaires rapportés figurent le maintien des positions militaires sur les différents fronts jusqu’à la disparition des menaces et l’absence de changement des conditions de détention des membres de la Nukhba, l’unité d’élite du Hamas. Le texte mentionne aussi le refus d’un État palestinien et l’affirmation d’Israël comme État-nation du peuple juif.

Ce que dément le Likoud

Une source du Likoud citée par Ynet décrit des échanges préliminaires, sans discussion détaillée sur la conscription ou l’enquête du 7 octobre. Une autre affirme que la rotation n’a pas été abordée. Le parti confirme néanmoins sa revendication de diriger le cabinet. Ces réponses ne permettent ni de tenir toute la liste pour acquise, ni de conclure à un accord.

Une majorité à construire après les élections

La controverse intervient après les législatives du 27 octobre. La présidence israélienne a annoncé le 7 novembre son choix de confier à Eisenkot la formation du gouvernement, avec une remise du mandat prévue le lendemain. Les consultations avaient réuni 67 recommandations en sa faveur, contre 46 pour Netanyahu ; sept députés n’avaient recommandé personne. La procédure prévoit une période initiale de 28 jours, éventuellement prolongée de quatorze jours.

Ces recommandations ne constituent pas une coalition déjà formée. Elles réunissent des partis susceptibles de diverger sur le service militaire, les institutions et la composition du cabinet. La différence entre désigner un candidat et soutenir son gouvernement explique pourquoi l’avantage obtenu auprès du président ne règle pas les négociations.

Le 17 novembre, Matan Kahana, allié d’Eisenkot, a été élu président de la Knesset par 66 voix contre 52 pour Ofir Katz. Ce vote, rapporté par Associated Press, donne au camp opposé à Netanyahu un levier parlementaire supplémentaire. Il ne vaut toutefois pas vote de confiance à un nouveau gouvernement.

Des désaccords sur les pouvoirs, pas seulement les ministères

Les points évoqués touchent plusieurs niveaux de pouvoir. L’alternance déterminerait qui dirige l’exécutif. La conscription concerne la relation entre les partis ultraorthodoxes et leurs partenaires. L’enquête sur le 7 octobre pose la question du contrôle des responsabilités, tandis que les lois judiciaires engagent l’équilibre entre institutions. Un compromis sur la répartition des portefeuilles ne suffirait donc pas, à lui seul, à résoudre ces différends.

Pour le Liban, le principe rapporté sur le maintien des positions militaires doit être lu avec une prudence particulière : il s’agit d’un élément d’une négociation israélienne dont le contenu est disputé, et non d’un nouvel ordre militaire établi ou d’un accord diplomatique. Aucun calendrier de retrait ne peut en être déduit.

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