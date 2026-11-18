Un ressortissant irlandais est inculpé à New York pour les dommages infligés à un avion militaire américain à Shannon en avril. Le parquet affirme que l’appareil ne revolera plus. L’accusé, présumé innocent, encourt dix ans de prison. La procédure américaine reste distincte des poursuites engagées en Irlande après son arrestation.

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Un ressortissant irlandais de 48 ans, Daithi O’Corrain, également connu sous le nom de David Curran, a été inculpé à New York pour destruction de biens appartenant au gouvernement américain. L’acte rendu public le 17 novembre vise des dommages causés le 11 avril 2026 à un C-130H de l’Air National Guard, stationné à l’aéroport de Shannon, dans le comté de Clare, en Irlande. Il s’agit d’une accusation, non d’une condamnation.

Des dommages que le parquet juge irréversibles

Selon le parquet fédéral du district sud de New York, l’homme aurait pénétré dans l’enceinte aéroportuaire, puis à bord de l’appareil, où il serait resté plusieurs heures. Les procureurs décrivent d’importantes dégradations de systèmes internes et de la structure de l’avion. Ils soutiennent que l’opération avait été préparée, plutôt que menée spontanément.

L’avion, évalué à environ 60 millions de dollars par l’accusation, aurait été rendu inutilisable et ne reprendrait pas son service en vol. Cette valeur est celle de l’appareil annoncée par les procureurs ; elle ne correspond pas à une indemnité fixée par un jugement.

Une procédure américaine, une arrestation en Irlande

Le dossier comporte un chef d’accusation de destruction de biens publics, assorti d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement. Ce plafond ne préjuge ni de la culpabilité ni d’une éventuelle peine, qui relèverait du juge. Le ministère de la Justice rappelle expressément la présomption d’innocence.

Associated Press rapporte que l’intéressé n’était pas détenu par les autorités américaines lors de l’annonce et qu’aucune audience de comparution à New York n’était programmée. Arrêté en Irlande après les faits, il y fait également l’objet de poursuites pour dégradations et intrusion. L’agence indique ne pas avoir trouvé d’avocat inscrit dans le dossier américain pour recueillir sa réponse.

L’acte d’accusation cite les articles 1361 et 3238 du titre 18 du code fédéral américain. Il présente les faits comme commis hors du ressort d’un État ou district américain et prévoit que le prévenu serait initialement amené et arrêté dans le district sud de New York. Cette formulation procédurale ne constitue pas la preuve qu’un transfert a eu lieu. Les documents consultés ne permettent pas d’annoncer une extradition accordée ni une date de procès.

Shannon, point de passage militaire transatlantique

Le parquet décrit Shannon comme une plateforme de transit pour des personnels et équipements militaires américains. Le C-130H y faisait escale au cours d’une mission à destination d’un autre pays, que l’acte ne précise pas. Rien dans ce document ne permet donc d’assigner cet avion à une opération particulière au Moyen-Orient.

Les poursuites s’inscrivent aussi dans un contexte de sécurité aéroportuaire : l’acte mentionne plusieurs intrusions antérieures à Shannon, attribuées à d’autres personnes. Leur présence dans le dossier ne démontre pas à elle seule l’existence d’une organisation commune. Le tribunal devra examiner les éléments propres aux faits reprochés à O’Corrain.

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